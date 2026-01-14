Ofensiva migratoria en Minnesota desata protestas y caos

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Una jueza le dio el miércoles tiempo al gobierno del presidente Donald Trump para responder a una solicitud para suspender una ofensiva migratoria en Minnesota, al tiempo que el Pentágono buscaba abogados militares para sumarse a lo que se ha convertido en un caótico esfuerzo de aplicación de la ley en el estado.

Nubes de gas lacrimógeno, el uso de irritantes químicos y el sonido de silbatos de protesta se han vuelto comunes en las calles de Minneapolis, especialmente desde que un agente de inmigración mató a disparos a Renee Good el 7 de enero mientras ella se alejaba en su auto.

Agentes han sacado por la fuerza a personas de sus vehículos y se han enfrentado con transeúntes enojados que exigen que se vayan de la ciudad.

"Lo que más necesitamos en este momento es una pausa. Es necesario bajar la temperatura", declaró el asistente del fiscal Brian Carter durante la primera audiencia en una demanda presentada por Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul.

Líderes locales afirman que, al intensificar su batida migratoria, el gobierno está violando la libertad de expresión y otros derechos constitucionales. La jueza federal Katherine Menendez prometió mantener el caso "en primer plano" y dio al Departamento de Justicia hasta el lunes para presentar una respuesta a la solicitud de una orden de restricción.

Añadió que estos son "asuntos graves e importantes", y que hay pocos precedentes legales para aplicar a algunos de los puntos clave del caso.

El abogado del Departamento de Justicia, Andrew Warden, dejó entrever que el enfoque establecido por Menendez era el apropiado.

La jueza también preside otra demanda que impugna las tácticas utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) y otros agentes federales cuando se encuentran con manifestantes y observadores. Una decisión en ese caso podría darse a conocer esta semana.

Abogados militares podrían sumarse a los esfuerzos

El Departamento de Seguridad Nacional afirma que ha realizado más de 2.000 arrestos en el estado desde principios de diciembre y promete no retroceder. El Pentágono se prepara para enviar abogados militares a Minneapolis para asistir.

CNN, mencionando un correo electrónico que circula en el ámbito militar, reportó que el secretario de Defensa Pete Hegseth ha solicitado a las instituciones militares que identifiquen a 40 abogados —conocidos como oficiales del cuerpo de abogados generales (JAG por sus iniciales en inglés)— de los cuales 25 de ellos servirán como asistentes especiales de la fiscalía federal en Minneapolis.

El portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, pareció confirmar el reporte de CNN, al publicarlo en la red social X y agregar que el Ejército "se enorgullece de apoyar" al Departamento de Justicia.

El Pentágono no respondió de momento a correos electrónicos de The Associated Press en busca de más detalles.

Se trata del más reciente paso del gobierno de Trump por enviar a abogados militares y civiles a zonas donde se llevan a cabo operaciones federales de inmigración. El Pentágono envió la semana pasada a 20 abogados a Memphis, informó el fiscal federal D. Michael Dunavant.

Mark Nevitt, profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Emory y ex JAG de la Marina, dijo que existe preocupación de que las asignaciones estén alejando a los abogados del sistema de justicia militar .

"No hay muchos JAGs, pero hay más de un millón de miembros del Ejército, y todos necesitan apoyo legal", aseguró.

Funcionario: Agente que mató a Good resultó herido

Jonathan Ross, el agente del ICE que mató a Good, sufrió hemorragia interna en el torso durante el encuentro, dijo un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) a The Associated Press.

El funcionario habló con AP bajo condición de anonimato a fin de discutir la condición médica de Ross. El funcionario no entró en detalles sobre la gravedad de las lesiones, y la agencia no respondió a preguntas sobre la magnitud de la hemorragia, exactamente cómo es que sufrió la lesión, cuándo se le diagnosticó o su tratamiento médico.

Una hemorragia interna puede ocurrir por diversos motivos y su gravedad varía desde moretones hasta pérdida significativa de sangre. Un video de la escena mostraba a Ross y otros agentes caminando sin dificultad aparente después de que se le disparó a Good y su vehículo chocó contra otros autos.

Good fue baleada después de que tres agentes del ICE rodearon la camioneta que conducía en una calle nevada a pocas cuadras de su casa.

Un video que grabó un transeúnte muestra a un agente que se acerca a la camioneta detenida, le ordena a Good que abra la puerta y sujeta la manija. Cuando el vehículo comienza a avanzar, Ross, que se encontraba de pie frente a la camioneta, levanta su arma y realiza al menos tres disparos a corta distancia. Da un paso atrás mientras el vehículo avanza.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho que Ross fue golpeado por el vehículo y que Good estaba usando su vehículo como un arma —una descripción de defensa propia que ha recibido fuertes críticas de parte de funcionarios estatales.

Chris Madel, abogado de Ross, se negó a comentar sobre cualquier lesión.

"Un agente de paz"

La familia de Good, mientras tanto, ha contratado a un bufete de abogados, Romanucci & Blandin, el cual representó a la familia de George Floyd en un acuerdo de 27 millones de dólares con la ciudad de Minneapolis. Floyd, que era de raza negra, murió después de que un agente de policía lo inmovilizó por el cuello en mayo de 2020.

El bufete señaló que Good estaba cumpliendo con las órdenes de mover su auto cuando se le disparó. Añadió que llevaría a cabo su propia investigación y compartiría públicamente los resultados.

"No quieren que se le utilice como peón político", indicó el bufete, refiriéndose a Good y su familia, "sino más bien como un agente de paz para todos".