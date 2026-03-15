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Ondea la bandera de EU en Venezuela

Por EFE

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Ondea la bandera de EU en Venezuela

Caracas, Ven.- La Embajada de Estados Unidos en Venezuela izó este sábado la bandera de su país por primera vez en siete años, luego de que ambas naciones acordaran restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

La bandera estadounidense ondea en lo alto del asta dentro de las instalaciones de la sede diplomática, ubicada en una urbanización de Caracas.

La encargada de Negocios de EU en el país caribeño, Laura Dogu, señaló en redes sociales que la bandera estadounidense había sido arriada por última vez en la embajada el 14 de marzo de 2019.

"Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos, exactamente siete años después de haber sido retirada", dijo.

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Asimismo, la diplomática aseguró que ha comenzado "una nueva era para las relaciones" entre los dos países.

"Seguimos con Venezuela", agregó Dogu, quien llegó a Caracas a finales del mes de enero con la misión de reabrir la misión en suelo venezolano, mientras que el Gobierno de Delcy Rodríguez nombró, pocos días después, al excanciller Félix Plasencia como representante diplomático ante Estados Unidos.

El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de EU anunció que se acordó con las autoridades interinas de Venezuela "restablecer relaciones diplomáticas y consulares", un paso que facilitará los "esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política" en la nación suramericana.

En febrero, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo, una agenda de trabajo que continuó con la visita este mes de marzo del secretario de Interior, Doug Burgum.

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