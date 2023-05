ONG denuncia nepotismo en gobierno de presidenta de Honduras

TEGUCIGALPA (AP) — El Consejo Nacional Anticorrupción, una ONG hondureña, denunció el miércoles lo que consideró un alto grado de nepotismo en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y advirtió sobre los peligros que esa "concentración de poder" acarrea en el país centroamericano.

"Actualmente, el poder gubernamental ha sido adquirido por una sola familia. Este aspecto (la elección de Castro) ha permitido que su núcleo familiar ocupe cargos importantes", señaló un informe presentado por ese organismo en conferencia de prensa.

El documento, denominado "concentración de poder", destaca la presencia en el gobierno como una de las figuras más importantes al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, esposo de la mandataria, quien actúa como asesor presidencial y es visto por algunos críticos como la persona que maneja supuestamente los hilos del poder.

También menciona a los hijos de la pareja presidencial, José Manuel Zelaya Castro, quien es asesor de la presidencia, y a Héctor Manuel Zelaya Castro, quien funge como secretario privado de la mandataria.

El CNA dijo que la llegada al poder de Castro en enero del 2022 levantó esperanzas en el país después del "alto grado" de corrupción que, según indicó, se dio en la anterior administración del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado en abril de ese año a Estados Unidos requerido por cargos de narcotráfico.

"Las expectativas tras un gobierno antecesor, plagado de corrupción... despertó el anhelo y esperanza de cambio... no obstante la ciudadanía ha sido testigo de una continuación de acciones contrarias a las buenas prácticas", expresó el informe.

The Associated Press pidió un comentario sobre el infome a la secretaría de la presidencia hondureña pero no obtuvo respuesta de inmediato.

El CNA refirió que la concentración de poder se da cuando se monopolizan las instituciones por miembros de un partido político, empresas, familias y aliados cercanos. El documento hace un desglose detallado de todos los familiares y aliados de la pareja presidencial empleados en diferentes instituciones del Estado.

También mencionó que en la reciente elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia se eligió presidenta a la magistrada Rebeca Lizzeth Raquel Obando, quien según la ONG tiene algún vínculo familiar con la pareja presidencial.

"En suma, el nepotismo que ha surgido con la instauración del nuevo gobierno ha dado espacio para visualizar la inminente concentración de poder, pues los puestos estratégicos y de los que se requieren un contrapeso están dirigidos por miembros de la misma estructura política y de su misma familia", agregó el informe.

El organismo considera que esa "concentración de poder" quebranta el Estado, afecta la democracia y alienta la corrupción.

Marco Eliud Girón, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) de la presidenta Castro y quien es mencionado en el informe porque su esposa Vanessa Matute Chávez fue nombrada recientemente viceministra de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Desastres Naturales, dijo estaba en desacuerdo con el documento.

Dijo que su esposa participó junto a la ahora pareja presidencial en las protestas tras el golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya en 2009, y "creo que la decisión de la presidenta Castro en apoyar a la mujer hondureña se ve reflejada en nombrarla en ese cargo".

En cuanto a las designaciones del exmandatario y los hijos de la pareja presidencial en puestos clave del gobierno, el diputado aseguró que ellos trabajan sin percibir ninguna retribución económica.