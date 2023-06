ONU adopta resolución sobre salud mental, presentada por México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- Una resolución sobre protección a la salud mental y apoyo psicosocial fue adoptada este lunes por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por primera vez en su historia, la cual fue presentada por México y aprobada por unanimidad.

Según explicó Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, de este modo se deja "constancia explícita" y se reconoce el bienestar integral al que tienen derecho todas las personas, además de destacar la necesidad de eliminar el estigma y discriminación en torno a la salud mental.

De igual modo, agradeció a todas las delegaciones por sus aportes a la resolución, y en particular a las de Argentina, Canadá, Israel, Japón y Marruecos por conformar el grupo núcleo que constituyó y enriqueció el texto.

"Fue evidente que hay posiciones divergentes en cuanto a la manera de referirse o entender conceptos como la salud mental misma o las discapacidades psicosociales. No obstante, también quedó claro que existe un consenso en cuanto a la importancia que revisten estos temas en la agenda de las Naciones Unidas", dijo.

En este contexto, De la Fuente explicó que no todas las condiciones de salud mental generan discapacidad, y que el acceso a servicios de apoyo psicosocial, servicios comunitarios, apoyo de pares y, en ocasiones, los medicamentos seguros y eficaces permiten el desempeño igualitario y participativo de los individuos.

Agregó que esto se aborda en la resolución, la cual incluye cuestiones "sensibles y delicadas", pero destacó que lo anterior no basta, pues la salud mental debe incluirse en la cobertura sanitaria universal.

"Que no se quede solo en asegurar el acceso a servicios de salud con perspectiva de derechos humanos y de género; toca ahora prestar mayor atención a los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud, con un enfoque preventivo y servicios de atención eficaces que tomen en cuenta las condiciones de vida de las personas".