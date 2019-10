ONU enfrenta grave crisis financiera: Antonio Guterres

El secretario general de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, advirtió que el organismo enfrenta la peor crisis de efectivo en casi una década y corre el riesgo de agotar las reservas de liquidez a finales de octubre, lo que le impediría cubrir su nómina.

Al presentar la propuesta para el presupuesto de 2020, Guterres señaló que a principios de este año sugirió medidas para resolver la crisis financiera que enfrenta la ONU.

Sin embargo, aseveró "sin efectivo, el presupuesto no puede implementarse adecuadamente".

Advirtió que este mes la ONU alcanzará el déficit más profundo de la década y se estará en el riesgo de agotar las reservas de efectivo cerradas para el mantenimiento de la paz e ingresar a noviembre sin suficiente efectivo para cubrir las nóminas.

De acuerdo con el dirigente de Naciones Unidas, los Estados miembros han pagado solo el 70 por ciento del monto total necesario para las operaciones de presupuesto ordinario en 2019.

Esto se traduce en una escasez de efectivo de 230 millones de dólares a fines de septiembre.

Guterres destacó que la aplicación del presupuesto ya no depende de la planificación, sino de la disponibilidad de efectivo, una situación que "socava el cumplimiento del mandato y va en contra de nuestros esfuerzos por centrarnos menos en los aportes y más en los resultados".

"La semana pasada, me vi obligado a introducir medidas extraordinarias para hacer frente a la escasez de efectivo a un nivel récord", indicó Guterres, de acuerdo con el portal de Naciones Unidas.

"Los puestos vacantes no se pueden llenar, los viajes se limitarán solo a viajes esenciales, las reuniones tienen que cancelarse o diferirse, la transmisión por Internet de eventos no obligatorios no estará disponible y el apoyo a las reuniones tendrá que ajustarse.

Entre otras medidas, anunció que la Secretaría General ya no podrá apoyar eventos no obligatorios después de las 18:00 horas locales. Estas acciones afectarán las operaciones de la ONU en Nueva York, Ginebra, Viena y Nairobi y en las comisiones regionales.

Advirtió que la situación hubiera sido peor si no hubiera trabajado desde enero para reducir los gastos, alinear la tasa de vacantes real con la tasa aprobada y administrar el efectivo mes a mes.

"Sin estos pasos, no habríamos tenido, repito, no habríamos tenido la liquidez para apoyar la apertura del debate de la Asamblea General y las reuniones de alto nivel obligatorias el mes pasado", apuntó el dirigente de la ONU.

Aseveró que el 75 aniversario de la organización internacional ofrece la oportunidad para renovar "nuestro compromiso con la cooperación internacional, que se necesita más que nunca".