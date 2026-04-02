ONU entrega reporte sobre desaparecidos en México: familiares exigen justicia

BRUSELS, Bélgica, abril 2 (EL UNIVERSAL).- La Consultora Solidaria, que ha seguido el caso en Ginebra y enviado información al Comité con el fin de sustentar la crisis de desaparecidos en México, recibe con beneplácito la decisión de mandar finalmente a la Asamblea General la información sobre indicios creíbles de desapariciones sistemáticas o generalizadas para que tome manos en el asunto.

Comité ONU envía reporte a Asamblea General sobre desapariciones en México

"Las organizaciones civiles y los colectivos de familiares que empujamos este procedimiento desde hace más de 7 años, después de intentar cambios legislativos y de política pública sin obtener resultados, creemos que con el apoyo y supervisión de la ONU y de mano de expertos internacionales y de sociedad civil, se puedan dar pasos firmes para detener y prevenir las desapariciones, buscar e identificar los miles de cuerpos acumulados a instancias del gobierno, conocer la verdad y garantizar justicia y reparación integral a las víctimas.

"Reprochamos la actitud reactiva del gobierno ante esta decisión que denota ignorancia o mala fe. Los presuntos logros no son más que formalidades, la mayoría sin transparencia de sus metodologías o sin fondos para operar debidamente.

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"Lamentamos que no diga nada sobre la crisis forense y sobre todo que no ofrezca al menos una hipótesis del fenómeno distinta a la del CED que ha señalado como un fenómeno sistemático o generalizado. Si no es esto, ¿qué sí es? Su respuesta parece querer ocultar en lugar de esclarecer la crisis.

"Seguimos esperando una actitud de cooperación del Estado mexicano con el CED y la Asamblea General atendiendo a sus obligaciones de derecho internacional, atendiendo a las recomendaciones del Comité. Las organizaciones civiles y los colectivos de familiares seguiremos trabajando para ello".

Testimonios de familiares y organizaciones civiles

Diana Iris García, madre buscadora, defensora de derechos humanos en Coahuila, quien busca a su hijo Daniel Cantú Iris y ha sido partícipe de la campaña de sensibilización del Comité, celebra la decisión.

"Saludamos y reconocemos la valentía con que el Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas ha seguido el procedimiento del artículo 34 llevando el caso de México ante la Asamblea Nacional".

"Apenas estábamos celebrando este hecho cuando el Estado mexicano ya estaba redactando su respuesta, que es muy lamentable y que desde las familias sentimos que esta parte que dice tendenciosa es de muy baja calidad y ética humana porque es seguir negando la realidad que vivimos cientos de familias en el país durante muchos años, casi dos décadas, viviendo el dolor y la angustia de no saber de nuestros seres queridos y donde la búsqueda y la investigación son deficientes y siempre llevadas por un velo de opacidad, impunidad y corrupción.

"El Estado mexicano sigue negando la gran realidad, tratando de bajar los números del registro y la narrativa sigue siendo la misma. Por lo tanto, seguiremos luchando para que el comité contra las desapariciones forzadas lleve finalmente a cabo su gran idea de apoyo a México, y ojalá que algún día el estado mexicano reconozca que el aceptar este apoyo internacional no es más que una decisión humilde que lo traerá y dará soluciones y lo llevará a ser un precedente en la historia de nuestro pueblo".

María Luisa Lazarín, quien busca a su hijo Israel Torres Lazarín, desaparecido el 18 de junio de 2009 y también miembro de FUUNDEC, afirma que el anuncio del Comité debe suponer un primer paso para que el Estado mexicano acepte que no ha tomado las medidas urgentes para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones.

"Nos satisface el saber que el comité escuchó la voz de las familias porque, después de 12 años que se envió el informe al Comité contra las desapariciones y a 7 años de insistir en la aplicación del artículo 34, el Estado no ha hecho nada".

"Para nosotros es una gran noticia de esperanza para que desde la Asamblea se exija o recomiende al Estado mexicano la aplicación de un buen método urgente o acepte la ayuda de otros países para llegar a la verdad, justicia y reparación del daño".

"Quiero resaltar que las familias y colectivos, no estamos buscando una confrontación. Estuvimos con el Comité para ofrecer nuestro apoyo al estado y no para una lucha de poder".