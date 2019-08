Open Arms rechaza desembarcar en puerto ofrecido por España

El barco de rescate Open Arms, varado con 134 desde hace más de tres semanas frente a las costas de la isla de Lampedusa con 134 personas a bordo, rechazó hoy el ofrecimiento del gobierno de España de desembarcar en el puerto de Algeciras, al considerar que enfrentan una situación de emergencia por lo que el desembarco debe ser inmediato.

En su cuenta Twitter, el fundador de la Organización No Gubernamental (ONG), Óscar Camps escribió: "Después de 26 días de misión, 17 de espera con 134 personas a bordo, una resolución judicial a favor y cinco países dispuestos acoger, ¿quiere que naveguemos 950 millas, unos 5 días más, a Algeciras, el puerto más lejano del Mediterráneo, con una situación insostenible a bordo?"

El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, ofreció la víspera recibir a los migrantes en el puerto de Algecias, ante la negativa del ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, de permitir el descenso de los migrantes en suelo italiano, así como de otros países, según un reporte del diario El País.

Uno de los voceros de la ONG señaló que enfrentan una situación de "emergencia humanitaria" y no tienen las condiciones para llevar a cabo una travesía larga por lo que "No aceptamos España. No podemos poner en peligro la seguridad y la integridad física de los inmigrantes y de la tripulación. Necesitamos desembarcar ya".

Esta semana, refirió el mismo sitio web, cuatro migrantes con chalecos salvavidas, se lanzaron al mar con la intención de llegar a Lampedusa, pero fueron nuevamente rescatados por los rescatistas del Open Arms y fueron subidos a la embarcación.

El gobierno de Italia permitió ayer sábado el desembarco de 27 menores no acompañados que viajaban en el buque de rescate, luego de que el presidente del consejo de ministros, Giuseppe Conte, envió una petición por escrito para permitir el acceso a territorio italiano.