LOURDES INICIA SU FE

LOURDES INICIA SU FE

Otorgará España estatus legal a inmigrantes

Por AP

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
Otorgará España estatus legal a inmigrantes

BARCELONA, España.- El gobierno de España anunció el martes que otorgará estatus legal a potencialmente cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan en el país sin autorización, el ejemplo más reciente de cómo el país ha desafiado la tendencia hacia políticas de inmigración cada vez más duras vistas en Estados Unidos y gran parte de Europa.

La ministra española de Migración, Elma Saiz, anunció la medida extraordinaria tras la reunión semanal del gabinete. Manifestó que su gobierno enmendará las leyes de inmigración existentes mediante un decreto expedito para otorgar a los inmigrantes que viven en España sin autorización la residencia legal hasta por un año, así como el permiso para trabajar.

Los permisos se aplicarán a las personas que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar que han vivido en el país durante al menos cinco meses. También deben demostrar que no tienen antecedentes penales.

A diferencia de otras naciones que han buscado restringir la inmigración y el asilo, muchas de ellas envalentonadas por las políticas del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, España ha tomado la dirección opuesta, y el presidente Pedro Sánchez y sus ministros a menudo han elogiado los beneficios de la inmigración para la economía.

España decidió "no mirar para otro lado", dijo Saiz a los periodistas durante una conferencia de prensa. El objetivo del gobierno es "dignificar y reconocer a las personas que ya están en nuestro país", afirmó.

La medida podría beneficiar a unas 500.000 personas que viven en España sin autorización, dijo Saiz. Otros estudios han estimado que hasta 800.000 personas viven en las sombras de la sociedad española. Muchos son inmigrantes latinoamericanos o africanos que trabajan en los sectores agrícolas, turísticos o de servicios, pilares de la creciente economía de España.

