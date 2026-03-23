Otra víctima del expríncipe Andrés declara en su contra
La policía británica investiga múltiples denuncias contra el exduque de York por delitos sexuales.
A
LONDRES, Inglaterra, marzo 23 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Unasegunda denunciante contra el expríncipe Andrés
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
pidió una audiencia con la policía británica, que está investigando una amplia gama de acusaciones de índole sexual contra el miembro de la familia Windsor, en relación con sus estrechos vínculos con el fallecido pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein.
El tabloide "Mirror" afirmó Johanna Sjoberg, de 43 años, declaró bajo juramento haber sido víctima de un acto sexual por parte del exduque de York.
Las acusaciones se refieren a abusos sexuales ocurridos en la mansión de Epstein en Manhattan en 2001.
Sus denuncias se suman a las de la principal denunciante de Andrés en la vasta red internacional de prostitución organizada por el intermediario, la estadounidense Virginia Giuffre, quien se suicidó el año pasado en Australia.
Giuffre había acusado al ex príncipe de mantener relaciones sexuales con ella desde los 17 años, llegando posteriormente a un acuerdo extrajudicial multimillonario con el miembro de la realeza que evitó una demanda civil por indemnización.
La participación de Sjoberg se considera crucial, ya que su testimonio podría confirmar la versión de Giuffre: ambas estuvieron presentes durante los presuntos abusos sexuales.
En tanto, Andrés fue visto en Sandringham por primera vez desde su arresto en febrero por cargos de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas, al compartir información confidencial con el financiero cuando era enviado comercial del reino a Asia y el resto del mundo.
Por su parte, el historiador Andrew Lownie, autor de una biografía demoledora que también constituye una acusación contra el e príncipe, argumentó que la crisis actual de la monarquía es más grave que la que se vivió en el momento de la abdicación de Eduardo VIII en 1936.
Según él, la indignación pública superó con creces la que se vivió cuando el rey abdicó para casarse con la estadounidense Wallis Simpson.
no te pierdas estas noticias
Otra víctima del expríncipe Andrés declara en su contra
SLP
El Universal
La policía británica investiga múltiples denuncias contra el exduque de York por delitos sexuales.
Al menos ocho muertos y 83 heridos por avionazo en Colombia
SLP
EFE
Las autoridades coordinan la evacuación de heridos críticos a ciudades cercanas como Neiva y Florencia
Líder parlamentario iraní niega negociaciones con EU
SLP
El Universal
Tras asesinatos de altos funcionarios, Ghalibaf emerge como figura clave en la política iraní.