Otra víctima del expríncipe Andrés declara en su contra

LONDRES, Inglaterra, marzo 23 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Una

contra el

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pidió una audiencia con la, que está investigando una amplia gama de acusaciones de índole sexual contra el miembro de la familia Windsor, en relación con sus estrechos vínculos con el fallecido pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein.El tabloide "" afirmó, de 43 años,haber sido víctima de un acto sexual por parte del exduque de York.Las acusaciones se refieren aocurridos en laen Manhattan enSus denuncias se suman a las de la principal denunciante deen la vastadepor el intermediario, la estadounidense, quien se suicidó el año pasado en Australia.había acusado al ex príncipe de mantenercon ella desde los 17 años, llegando posteriormente a unmultimillonario con el miembro de la realeza que evitó una demanda civil por indemnización.Lase considera crucial, ya que su testimonio podría confirmar la versión de: ambas estuvieron presentes durante los presuntosEn tanto,fue visto enpor primera vez desde supor cargos de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas, al compartir información confidencial con el financiero cuando era enviado comercial del reino a Asia y el resto del mundo.Por su parte, el historiador, autor de unaque también constituye una acusación contra el e príncipe, argumentó que lade la monarquía es más grave que la que se vivió en el momento de laen 1936.Según él, lasuperó con creces la que se vivió cuando el rey abdicó para casarse con la estadounidense