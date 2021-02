Países asiáticos inician vacunación contra el coronavirus

Muchas naciones de la región Asia-Pacífico comienzan sus campañas de vacunación contra el COVID-19 esta semana.

A continuación, un vistazo a la situación en algunos países.

COREA DEL SUR

Los principales expertos en enfermedades infecciosas de Corea del Sur advirtieron que las vacunas no acabarán con la pandemia de inmediato y pidieron que se siga respetando la distancia social y el uso de la mascarilla mientras el país se prepara para iniciar su campaña de vacunación el viernes.

Pasará "bastante tiempo" antes de la campaña de inmunización masiva permita controlar el virus, explicó el miércoles Jeong Eun-kyeong, director de la Agencia para la Prevención y Control de Enfermedades de Corea.

El país espera tener vacunada a más del 70% de su población para noviembre. Pero la vuelta a una vida segura sin tapabocas es muy poco probable para este año, considerando varios factores como la creciente propagación de nuevas variantes del coronavirus, apuntó Choi Won Suk, profesor de enfermedades infecciosas en el Hospital Ansan de la Universidad de Corea.

"Nos preocupa que la gente pueda bajar la guardia cuando comience la vacunación, desencadenado otra ola masiva del virus", afirmó Jeong.

Las declaraciones de Jeong se produjeron mientras Corea del Sur empezaba a trasladar las primeras vacunas salidas de una línea de producción de Andong, una ciudad en el sur del país donde la farmacéutica SK Bioscience fabrica el fármaco desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

La campaña de vacunación comenzará con residentes y empleados de centros de atención a largo plazo.

Por otra parte, unos 55.000 médicos, enfermeras y profesionales de la salud que tratan a pacientes con COVID-19 recibirán la vacuna de Pfizer y BioNTech a partir del sábado.

AUSTRALIA

Dos ancianos recibieron dosis más altas de las prescritas de la vacuna de Pfizer-BioNTech, dijo el ministro australiano de Salud el miércoles.

El hombre, de 88 años, y la mujer, de 94, estaban siendo monitoreados y el médico que les administró el fármaco fue apartado de la campaña de vacunación, explicó Greg Hunt.

El error ocurrió en el centro para mayores Espíritu Santo, en el suburbio de Carseldine, en Brisbane, el martes, un día después del inicio de la campaña de inmunización, añadió el ministro.

"Ambos pacientes están siendo controlados y ninguno muestra síntomas alguno de una reacción adversa", apuntó Hunt, que no aclaró cuánto medicamento recibieron.

Lincoln Hopper, director ejecutivo de la firma propietaria de la residencia, St. Vincent's Care Services, dijo que estaba "muy preocupado" por el bienestar de los residentes. La mujer seguía en el centro mientras que el hombre ingresó en un hospital, añadió.

"Este incidente ha sido muy angustioso para nosotros, para nuestros residentes y sus familias, y es también muy preocupante", afirmó Hopper. "Nos ha llevado a preguntarnos si algunos de los médicos que tienen la tarea de administrar la vacuna han recibido la formación adecuada".

Hunt reveló más tarde que el doctor que administró mal el fármaco no había completado la formación online que deben superar todos los profesionales sanitarios que participan en la campaña.

El ministro se disculpó por haber dicho antes al Parlamento que sí tenía la formación y dijo que pidió a su departamento que tome medidas contra el médico y la empresa para la que trabaja.

TAILANDIA

Tailandia recibió el miércoles las primeras 200.000 dosis de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac.

Se espera que otras 117.000 dosis de la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford lleguen más tarde el miércoles.

El primer ministro, Prayuth Chan-ocha, y el subdirector de la embajada de China en el país acudieron a recibir las las vacunas al aeropuerto Suvarnabhumi de la capital, Bangkok.

En total, Tailandia ha ordenado un total de 2 millones de dosis de vacunas a China.

A finales de año, el fabricante local Siam Bioscience abastecerá a la región con 200 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, de los cuales 26 millones se quedarán en Tailandia. Las autoridades tailandesas dijeron que alcanzaron otro acuerdo con AstraZeneca para un total de 61 millones de dosis.

Muchos críticos y partidos de la oposición calificaron los planes de compra de vacunas del gobierno de demasiado lentos e inadecuados.

Tailandia, cuya economía depende de los ingresos generados por el turismo, tiene previsto administrar 10 millones de dosis mensuales a partir de junio, y espera tener inmunizada a al menos la mitad de su población para finales de año.

MALASIA

El primer ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin, recibió el miércoles la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 al inicio de la campaña de inmunización.

"No sentí nada en absoluto. Todo había terminado antes de que me diese cuenta, como una inyección normal. No se preocupen, acérquense en cualquier momento", dijo durante un acto transmitido en vivo.

Malasia, que ha cerrado acuerdos para recibir dosis de distintos proveedores, incluyendo Pfizer-BioNTech y AstraZeneca, espera que el 80% de sus 32 millones de habitantes estén vacunados para el año que viene.

En la primera fase tendrán prioridad más de medio millón de trabajadores sanitarios y de primera línea.