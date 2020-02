Países deben estar preparados como si el coronavirus fuese a aparecer mañana, advierte la OMS

GINEBRA, Suiza (EFE).- El coronavirus puede aparecer mañana en cualquier lugar y todos los países deben prepararse inevitablemente para ello, declaró hoy el jefe de una misión científica enviada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a China, Bruce Aylward.



El científico lideró un equipo conjunto de médicos y especialistas internacionales y chinos que investigaron durante dos semanas en tres provincias distintas -incluida Wuhan, el epicentro de la epidemia- todos los aspectos de la nueva enfermedad.

Aylward reconoció que la eficacia de la maquinaría que ha puesto en marcha China para controlar el coronavirus le impresionó, a pesar de los treinta años que tiene trabajando en contextos de epidemias, y aseguró que esta respuesta ha evitado al resto del mundo una situación mucho peor.

"China ha cambiado el curso de esta epidemia, que está remitiendo más rápido de lo que podía esperarse", dijo el médico, quien sostuvo que puede afirmarse que "la respuesta agresiva contra este virus ha evitado cientos de miles de casos".

Aylward dijo que, en cambio, "el mundo no está listo" para afrontar esta epidemia y que "psicológicamente probablemente nunca lo estará", pero que de la experiencia de China pueden enumerarse una serie de pasos que los países necesitan dar para estar lo más preparados posible.

"Sobre los pasos, piensen que el virus aparecerá mañana, estamos en un mundo increíblemente interconectado. Y si aparece, debemos pensar en que podemos detenerlo y no decirnos, bueno, si nos golpea tenemos que aceptarlo, porque entonces la batalla estará perdida antes de que empiece", señaló.

Aunque prefirió no comentar las razones por las que el COVID-19 se ha propagado en cuestión de pocos días en el norte de Europa, donde hay 300 casos, "porque no he estado allí", Aylward dijo que las medidas prácticas de preparación para un brote empiezan por tener camas de hospitales suficientes.

"Si se quiere estar listo, se sabe que se necesitarán camas, que habrá que aislar a gente, poner en cuarentena a los contactos cercanos, porque sabemos que el 10 % de ellos tendrán la enfermedad y al principio no se darán cuenta", enumeró.

"¿Tenemos la capacidad para alojar a esas personas, tenemos sistemas de ventilación para los casos graves, los laboratorios para procesar las pruebas de diagnóstico? ¿Y cómo vamos a transportar a la gente, porque los afectados pueden estar en distintas áreas?", agregó.

Aylward indicó que el segundo gran desafío es "transmitir a la población el mensaje de que hay que estar preparados como si esto fuera a aparecer mañana, que todos se laven las manos todo el tiempo y no se precipiten sobre las máscaras, porque probablemente esto no hará una diferencia, pero sí se necesitan para las áreas infectadas".

El equipo científico que estuvo en China comprobó que el 80 % de casos de coronavirus son leves y que sólo el 6 % llegan a ser críticos, mientras que el resto de personas enferman de forma severa, pero se recuperan.

Otra constatación en la provincia de Cantón fue que de las 320 mil pruebas de diagnóstico realizadas solo el 0,02 % resultaron positivas y que los contagios se dan sobre todo en núcleos familiares, más que a nivel de comunidades.