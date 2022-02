Paislee Shultis, la niña que ocultaron en NY no sabe leer ni escribir

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Paislee Shultis, la niña de 6 años localizada oculta bajo las escaleras el pasado lunes, en Nueva York, está en buen estado de salud, pero no sabe leer ni escribir.

"Lamentablemente, durante nuestra entrevista inicial descubrimos que ella no sabe leer ni escribir. Ella no estaba recibiendo educación en casa, por lo que no hay educación en el hogar y eso es una desventaja. Esta es la parte triste de la historia. Se ha perdido esa parte de la vida de ir a la escuela y ahora, con suerte, tendrá la oportunidad de hacerlo", dijo a la prensa Joseph Sinagra, jefe de la policía en Saugerties, donde fue encontrada tras haber desaparecido en 2019.

Los padres de Paislee: Kimberly Shultis y Kirk Shultis Jr., así como el padre de éste, Kirk Shultis Sr., en cuya casa permaneció oculta la menor, comparecieron el miércoles ante la corte y recibieron órdenes de restricción. Los padres de Paislee se la llevaron tras perder la custodia de la menor y de su hermana. Se desconocen las razones por las que perdieron dicha custodia.

Tras su rescate, Paislee fue llevada a la jefatura de policía, donde los paramédicos la examinaron y determinaron que la niña gozaba de buena salud. Luego fue entregada a su tutor legal.

Tras recibir información creíble, la policía registró, una vez más, la casa en Saugerties y tras ver algo raro en la escalera que conducía al sótano, comenzaron a quitar las tablas de los escalones. Allí encontraron ocultas a Paislee y su madre.

La niña, explicó Sinagra, no hizo sonido alguno mientras la casa era registrada.

"Ni una palabra, hasta que estuvieron completamente expuestos", dijo el oficial, y agregó que cuando finalmente la policía la descubrió, la niña estaba molesta.

"Estoy seguro de que cuando vio a varios de nuestros agentes, que estaban fuertemente armados... eso fue algo traumatizante para la niña".

Sinagra insistió en que "no sabemos con qué vivió Paislee durante los últimos dos años y no sabemos qué tipo de daño pudo haber tenido debido a las condiciones en las que tuvo que vivir. Fue separada de su hermana, no tenía las funciones de una niña normal, en cuanto a tener la capacidad de ir a la escuela".

De acuerdo con la cadena Univisión, cuando el detective trasladaba a la niña en su auto para reunirla con su tutor, ella vio un anuncio de McDonald's. Se emocionó y le dijo al detective que hacía mucho que no probaba esa comida. El detective giró y le compró su cajita feliz. La pequeña se encuentra ya con su tutor y su hermana mayor, cuya custodia también perdieron los padres de ambas.

Kirk padre e hijo fueron acusados de un cargo de interferencia de custodia en primer grado y de haber puesto en peligro a un menor, tras lo cual fueron liberados. Deberán comparecer ante la corte el 27 de abril.

Cooper está acusada de delito de interferencia de custodia en segundo grado y de poner en peligro el bienestar de un menor. Deberá comparecer el 2 de marzo y podrían fincársele más cargos. Se le fijó una fianza por 50 mil dólares, que pagó, por lo que enfrenta el proceso en libertad.