Pakistán arresta a cuatro tras atentado

Islamabad, Pakistán.- Fuerzas de seguridad paquistaníes allanaron múltiples ubicaciones y arrestaron a cuatro sospechosos, incluido el presunto autor intelectual detrás de un atentado suicida en una mezquita chií a las afueras de la capital que dejó 31 muertos, informó el sábado el ministro del Interior.

El anuncio de Mohsin Naqvi se produjo un día después de que una filial regional del grupo Estado Islámico, identificándose como Estado Islámico en Pakistán, se atribuyera el asalto, por medio de un comunicado publicado por su agencia noticiosa, Amaq. Según la nota, el atacante llegó, abrió fuego contra los guardias de seguridad que intentaron detenerlo en la puerta principal y detonó su chaleco explosivo tras llegar a la puerta interior de la mezquita.

Estado Islámico sugiere que considere a los chiíes paquistaníes objetivos legítimos, calificándolos de "reserva humana" que proporciona reclutas a las milicias chiíes que combaten contra la milicia radical en Siria.

Más de 2.000 dolientes afligidos se congregaron mientras los ataques de los fallecidos eran llevados a la mezquita para los funerales de alrededor de una docena de víctimas, a los que asistieron líderes de la comunidad chií y altos cargos del gobierno. Los de los demás se celebrarán en sus ciudades natales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí