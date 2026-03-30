Pakistán, mediador entre EU e Irán

Islamabad.- Pakistán anunció que acogerá en los "próximos días" conversaciones entre Estados Unidos e Irán para buscar un fin a la guerra, una iniciativa que ha recibido el respaldo unánime de Arabia Saudí, Turquía y Egipto durante una cumbre a cuatro bandas celebrada en Islamabad.

Al término de la primera reunión de consultas de este bloque, el vice primer ministro y canciller paquistaní, Ishaq Dar, confirmó que tanto Washington como Teherán han expresado su "confianza" en la capacidad de Islamabad para facilitar un diálogo que detenga la escalada bélica iniciada el pasado 28 de febrero.

"Pakistán se complace enormemente de que tanto Irán como Estados Unidos hayan expresado su confianza en el país para facilitar sus conversaciones. Será un honor para Pakistán acoger y facilitar, en los próximos días, conversaciones sustantivas entre ambas partes con miras a lograr una solución integral y duradera del conflicto en curso", declaró Dar en una comparecencia televisada.

Durante el encuentro en la capital paquistaní, Dar informó a sus homólogos de Arabia Saudí, Turquía y Egipto sobre las perspectivas de este diálogo directo en suelo paquistaní.

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Según el ministro, los cancilleres visitantes expresaron su "más pleno apoyo" a la iniciativa.