Palestino mata a 2 al norte de Israel

Jerusalén.- Un atacante palestino embistió con su vehículo a un hombre y luego apuñaló a una joven el viernes en el norte de Israel, causando la muerte de ambos, informó la policía, ante lo cual el ministro de defensa israelí ordenó rápidamente una represalia militar en lo que dijo era la ciudad natal del agresor en Cisjordania.

El ataque comenzó el viernes por la tarde en la ciudad norteña de Beit Shean, en la que el palestino dirigió su vehículo hacia varias personas, matando a un hombre e hiriendo a un adolescente. Luego aceleró hacia una carretera, donde apuñaló mortalmente a la mujer e hirió a otra persona cerca de la entrada a la ciudad de Afula. Allí fue donde el atacante fue baleado, según las autoridades.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que las víctimas son Aviv Maor, una adolescente, y Shimshon Mordechai, de 68 años. Los paramédicos declararon a ambos muertos en el lugar.

El presidente israelí Isaac Herzog se dijo conmocionado por la "horrible matanza", y agregó que Israel está "comprometido a reforzar y fortalecer esta frontera llena de retos y, por supuesto, a reforzar la respuesta de seguridad en el área para la plena seguridad de los residentes".

Poco después, el ejército de Israel comenzó a acumular efectivos cerca de la ciudad palestina de Qabatiya, de donde el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que era originario el atacante.

Katz indicó que le había ordenado a los soldados "actuar enérgicamente y de inmediato" contra lo que llamó "infraestructura terrorista" en la ciudad.

"Cualquiera que ayude o patrocine el terrorismo pagará el precio completo", afirmó.

Israel suele lanzar incursiones en las ciudades de Cisjordania de donde provienen los atacantes, o demoler las casas pertenecientes a las familias de ellos. En septiembre, atacantes palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén durante la hora pico de la mañana, matando a seis personas e hiriendo a otras 12, según autoridades israelíes.