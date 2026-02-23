Panamá ocupa puertos de CK Hutchison tras fallo de Corte Suprema

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El gobierno de Panamá ocupó el lunes los dos puertos en las entradas del canal interoceánico que operaba la empresa hongkonesa CK Hutchison luego de que quedara firme el fallo de la Corte Suprema de Justicia que había declarado inconstitucional la concesión a esa compañía.

Acciones de la autoridad

En conferencia de prensa, el director de puertos de la Autoridad Marítima de Panamá, Max Florez, indicó que esa dependencia "tomó posesión de sus puertos y garantizará la continuidad de la operación".

Horas antes, el gobierno había ordenado la ocupación "por motivo de interés social urgente" y establecido que la misma abarcaba "todos los bienes muebles, lo cual incluye... grúas, vehículos a motor de cualquier índole, computadoras, programas, software y demás bienes de cualquier naturaleza que se encuentren dentro o fuera de las instalaciones de los Puertos de Balboa y Cristóbal".

"Hemos tomado un decreto de ocupación que es un una medida legal y legítima para un periodo de transición", agregó Florez.

Agregó que este mismo lunes la junta directiva de la Autoridad Marítima aprobará un plan para la operación transitoria de los puertos por hasta 18 meses hasta que se seleccione a los operadores definitivos.

El designado por el gobierno panameño para liderar el proceso de transición es Alberto Aleman Zubieta, exadministrador del canal.

Detalles confirmados

Unas horas después, Panama Ports Company (PPC) —filial de CK Hutchison— informó en un comunicado sobre el ingreso del Estado panameño a los dos puertos, que notificó formalmente el fin de la concesión, asumió el control y obligó a la empresa a cesar operaciones.

"La toma de los puertos por parte del Estado panameño es un punto culminante de la campaña ilegal que el Estado inició hace un año dirigida contra PPC, sus inversionistas y su contrato de concesión", indicó, al tiempo en que advirtió que continúa reservándose el derecho a emprender algún tipo de acción legal contra el Estado, sus agentes y terceros, "mediante arbitraje internacional y protecciones de inversión bajo tratados".

Agregó que "nada de esto ha sido comunicado ni coordinado con PPC ni con sus inversionistas. El Estado es responsable de cualquier y todo perjuicio o daño causado por sus propias acciones confiscatorias".

El 29 de enero el máximo tribunal declaró inconstitucional la ley que había aprobado el contrato de concesión otorgado a PPC, para operar esos dos puertos. La decisión también alcanzó la prórroga concedida en 2021, dejando sin sustento legal la extensión de la concesión.

El fallo se produjo tras dos demandas interpuestas ante la corte por dos abogados y por el Contralor General de la Nación.

PPC opera esas terminales desde 1997, cuando el Estado le adjudicó la concesión para administrar los puertos ubicados en las entradas del Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá.

El gobierno informó días atrás que garantizará la continuidad de las operaciones portuarias y la estabilidad laboral y que la empresa APM Terminals, filial del grupo danés A.P. Moller-Maersk, asumiría de manera temporal la administración de las terminales mientras se realiza una nueva licitación.

Pero Aleman Zubieta explicó el lunes que APM estará a cargo del puerto en el Pacífico y MSC Group de la terminal en el Atlántico. MSC es una compañía de origen belga de cargueros, cruceros e infraestructura en terminales fluviales y portuarias.

Por su parte, la empresa vinculada a Hutchison ha manifestado su desacuerdo con la decisión y ha indicado que recurrirá a un arbitraje internacional para reclamar por eventuales daños o compensaciones derivadas de la terminación del contrato, sin definir montos. También amenazó con demandar a APM Terminals si opera la concesión. El grupo danés respondió que no es parte del proceso legal.

Un vocero de PPC dijo la semana pasada a medios de comunicación locales que la empresa buscaba un acuerdo con el gobierno de Panamá para seguir operando.

La saga en torno a los dos puertos panameños forma parte de una rivalidad más amplia entre Washington y Beijing de la que el país centroamericano quedó en medio después de que el presidente estadounidense Donald Trump alegara el año pasado que China estaba "dirigiendo el Canal de Panamá". Estaba previsto que CK Hutchison vendiera los dos puertos a un consorcio que incluye a la firma de inversión estadounidense BlackRock, pero eso provocó una rápida intervención del gobierno chino, que paralizó el acuerdo.