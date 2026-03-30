Pandilleros siembran el terror en centro de Haití

Puerto Príncipe, Haití.- La violencia estalló el domingo en la localidad de Petite-Rivière de l´Artibonite, en el centro de Haití, cuando una poderosa pandilla se enfrentó a un grupo de autodefensa civil, confirmaron funcionarios regionales a The Associated Press.

La arremetida de la pandilla Gran Grif dejó cuerpos ensangrentados por las calles del vecindario de Jean-Denis, según muestran algunos videos. Los pandilleros incendiaron viviendas y provocaron conmoción entre la población civil.

De momento se desconoce cuántas personas fueron asesinadas durante la jornada de violencia. La masacre es apenas el episodio más reciente de derramamiento de sangre en una nación que sumida en cinco años de una guerra entre pandillas después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

La pandilla Gran Grif ha seguido sembrando el terror en la región haitiana de Artibonite, donde se encuentra Petite-Rivière de l´Artibonite. Es una de varias pandillas haitianas que fueron designadas por el gobierno de EU el año pasado como organización terrorista extranjera. Según la ONU, es la pandilla más grande de la región y es responsable del 80% de las muertes de civiles en la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí