Pandilleros vandalizan "The Bean", principal icono turístico de Chicago

Las palabras "35th Street Crew" fueron pintadas con aerosol en dos lados de la estructura formada por 168 chapas de acero pulido y creada por el escultor británico nacido en la India Anish Kapoor.



La policía fue alertada cerca de la medianoche por los guardias privados a cargo de la seguridad del parque, ubicado en el centro de Chicago, y detuvo a siete adultos que, según indicaron, son integrantes de una pandilla local.



La Policía no reveló todavía los nombres de los sospechosos porque todavía no se les presentaron cargos oficialmente.



La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, manifestó su "indignación" por el acto y reclamó un castigo "ejemplar" para los autores.



"Algunas cosas deberían ser sagradas. El Millennium Park y esta escultura son iconos importantes desde el momento en que fueron inaugurados", declaró en un comunicado.



El Millennium Park fue inaugurado el 16 de julio de 2004 y ocupa 25 acres de terreno, con el centro de Chicago de un lado y el lago Michigan del otro.



Para los cinco millones de turistas que lo visitan anualmente, "El Frijol" es el lugar preferido para sus fotografías.



Uno de los visitantes de hoy, Alejandro Vargas, consideró "triste" lo sucedido, por tratarse de un lugar turístico "que todos deberían respetar y disfrutar".



A su vez José Hernández, que vive en Chicago, dijo "no es nada chistoso vandalizar algo que es muy importante para muchas personas".



Menos de diez horas después de haber sido descubiertos, los grafitis fueron borrados por empleados de la Municipalidad, que pulieron y dejaron brillante la escultura.



Los mismos vándalos también pintarrajearon una pared del Jardín de los Sobrevivientes de Cáncer, del parque lindero construido en memoria de la fallecida Maggie Daley, esposa del exalcalde de Chicago, Richard M. Daley.