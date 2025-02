Papa Francisco agradece a los fieles por preocuparse por él

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Por medio de redes sociales, el papa Francisco agradeció a todas las personas que se han preocupado por su estado de salud, después de que sufriera una crisis respiratoria asmática en donde requirió altos flujos de oxígeno.

Muchos de sus seguidores y fieles a la iglesia, tanto adultos como niños, enviaron mensajes de afecto, cartas y dibujos, por lo que en su cuenta de X, agradeció sus buenos deseos y bendiciones de todo el mundo.

Por lo que escribió "En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!".

¿De qué está enfermo el Papa Francisco?

El papa Francisco fue hospitalizado desde hace una semana aproximadamente por una infección pulmonar compleja, por lo que recibió transfusiones de sangre después de que las pruebas mostraran una condición asociada con la anemia.

El sábado 22 de febrero recibió "altos flujos" de oxígeno para ayudarlo a respirar, así como transfusiones de sangre después de que las pruebas mostraran un recuento bajo de plaquetas.

De acuerdo con el Vaticano, los médicos se negaron a ofrecer un pronóstico, diciendo que era "reservado", sin embargo, su condición es delicada, dada su edad, su fragilidad y su enfermedad pulmonar preexistente.