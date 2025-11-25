logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Papa León XIV elogia Acción de Gracias como hermosa fiesta

León XIV invita a reconocer los dones recibidos y agradecer por la vida, la fe y la unidad.

Por AP

Noviembre 25, 2025 05:39 p.m.
A
Papa León XIV elogia Acción de Gracias como hermosa fiesta

CASTEL GANDOLFO, Italia (AP) — El papa León XIV dijo el martes que el Día de Acción de Gracias es una "hermosa fiesta" que une tanto a creyentes como a no creyentes, al emitir un mensaje de agradecimiento previo a la festividad en Estados Unidos.

León dijo estar agradecido por muchas cosas e instó a todos a reconocer los dones que han recibido. "En primer lugar, el don de la vida. El don de la fe. El don de la unidad", manifestó.

El pontífice respondía a las preguntas de los periodistas la noche del martes al salir de Castel Gandolfo, donde va los lunes y martes para descansar y jugar al tenis.

Describió el Día de Acción de Gracias como "esta hermosa fiesta que tenemos en Estados Unidos, que une a todas las personas, personas de diferentes credos, personas que quizás no tienen el don de la fe", para dar gracias a alguien.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


León pasará su primer Día de Acción de Gracias como papa en Turquía en su primer viaje al extranjero.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Papa León XIV elogia Acción de Gracias como hermosa fiesta
Papa León XIV elogia Acción de Gracias como hermosa fiesta

Papa León XIV elogia Acción de Gracias como hermosa fiesta

SLP

AP

León XIV invita a reconocer los dones recibidos y agradecer por la vida, la fe y la unidad.

Rescatadas 24 niñas secuestradas en escuela de Nigeria
Rescatadas 24 niñas secuestradas en escuela de Nigeria

Rescatadas 24 niñas secuestradas en escuela de Nigeria

SLP

AP

Bandas de secuestro en Nigeria liberan a estudiantes secuestradas en escuela

Trump ajusta plan de paz para Ucrania en reunión con Putin
Trump ajusta plan de paz para Ucrania en reunión con Putin

Trump ajusta plan de paz para Ucrania en reunión con Putin

SLP

AP

Trump realiza ajustes en su plan de paz para Ucrania y se reúne con Putin para discutir avances. Las negociaciones continúan entre Ucrania y Rusia.

Javier Milei respalda a Estudiantes en polémica con AFA
Javier Milei respalda a Estudiantes en polémica con AFA

Javier Milei respalda a Estudiantes en polémica con AFA

SLP

AP

El presidente argentino muestra su apoyo a Estudiantes en medio de la controversia con AFA