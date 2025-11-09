Papa León XIV insta al cese del fuego en medio de conflictos armados

CIUDAD DEL VATICANO, noviembre 9 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El papa León XIV reiteró su llamamiento a un cese al fuego en los conflictos armados y al compromiso por la paz tras el rezo del Angelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico, en la Plaza de San Pedro.

"Expreso mi profundo aprecio por aquellos que, a todos los niveles, se están esforzando por construir la paz en las diferentes regiones marcadas por la guerra. En los últimos días hemos rezado por los difuntos, y entre ellos, desafortunadamente, hay muchos que fueron asesinados en los combates y bombardeos, aunque eran civiles, niños, ancianos y enfermos".

"Si realmente se quiere honrar su memoria, se debe cesar el fuego y comprometerse en las negociaciones", afirmó el Pontífice.

"Estoy cerca de las poblaciones de Filipinas afectadas por el violento tifón, rezo por los difuntos, sus familias, los heridos y los desplazados", añadió el Papa.

El tifón Kalmaegi, uno de los más potentes de la temporada, arrasó esta semana Filipinas y dejó al menos 220 fallecidos y más de un centenar de desaparecidos.

Los cristianos son las "piedras vivas" de "este edificio espiritual" que es "la Iglesia" y están llamados "a difundir en el mundo el Evangelio de misericordia, de consuelo y de paz, a través de ese culto espiritual que debe brillar sobre todo en nuestro testimonio de vida", dijo León XIV en el Angelus.

"Es en esta mirada espiritual que debemos entrenar el corazón -añadió-. Muchas veces, las fragilidades y los errores de los cristianos, junto con muchos lugares comunes y prejuicios, nos impiden captar la riqueza del misterio de la Iglesia", ya que "su santidad -afirmó citando a Joseph Ratzinger- no reside en nuestros méritos, sino en el 'don del Señor, nunca retractado', que continúa eligiendo 'como recipiente de su presencia, con amor paradójico, incluso y precisamente las manos sucias de los hombres'".

"Caminen entonces -es su aliento- en la alegría de ser el Pueblo santo que Dios ha elegido", finalizó.