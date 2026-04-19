Papa León XIV pide paz mundial desde Angola y Muxima

MUXIMA,

, abril 19 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El dolor por el recrudecimiento de los ataques en Ucrania, la esperanza por la tregua en Líbano, el estímulo para continuar el diálogo para poner fin al conflicto en

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. El, en su segunda jornada en, dirige una mirada al mundo marcado por los conflictos y vuelve a pedir paz. Pero al mismo tiempo ofrece, con su sola presencia, un gesto de afecto ay pide superar los conflictos y la corrupción, lasy la explotación.Se traslada desde la capital, Luanda, hasta el santuario mariano de Muxima, un lugar simbólico de los sufrimientos deporque aquí, hace cuatro siglos, se redistribuían los esclavos. La Iglesia también fue cómplice, bautizándolos forzosamente antes de que fueran embarcados hacia las Américas.Pero es en la oración del "Regina Coeli", recitada en, una ciudad construida íntegramente por chinos -otro signo de ladonde nuevas potencias echaron raíces desde hace años- que reitera su llamado a la paz.Primero manifiesta toda su condena por "la reciente intensificación de los ataques contra Ucrania, que siguen afectando también a la. Expreso mi cercanía a todos los que sufren y aseguro mis oraciones por todo el pueblo ucraniano. Reitero el llamado a que las armas callen y continúe el diálogo".Luego mira haciaalentando los procesos de diálogo: "La tregua anunciada en Líbano es motivo de esperanza, un signo de alivio para el pueblo libanés y para el Levante. Animo a quienes se comprometieron en una solución diplomática a continuar las, para que el fin de las hostilidades en todosea permanente", añadió.En, por todas partes hay una, los canales de televisión locales no transmiten otra cosa que la visita del Pontífice, los fieles lo esperan durante horas bajo el sol.En el santuario mariano de Muxima, losinstalaron tiendas por todos lados. Están aquí desde hace días para asegurarse de poderde Roma. Y es precisamente a losa quienesse dirige al encomendarles "un: construir un, acogedor, donde ya no haya guerras, ni injusticias, ni, ni deshonestidad".En un país como, de belleza sobrecogedora y con grandes yacimientos de, hay quienes disfrutan de la "Saint-Tropez" africana, con su paseo marítimo lleno de locales de moda, y quienes ni siquiera tienen agua potable. Los rascacielos de Luanda apenas logran ocultar los barrios marginales con chabolas de lámina.Y el Papa no podía dejar de lanzar uncontra estas profundas, entre las más amplias eny en el mundo."La historia de su país, las consecuencias todavía difíciles que soportan, losy económicos y las diversas formas declaman por la presencia de una Iglesia que sabe acompañar en el camino y sabe recoger el grito de sus hijos".Entonces es posible "construir un país donde se superen para siempre las viejas divisiones, donde desaparezcan el odio y la violencia, donde la plaga de la corrupción sea curada por una nuevay de compartir".E invita a todos a "" esforzarse "sin medida para que a nadie le falte el amor, y con él lo necesario paray ser feliz: para que quien tenga hambre tenga qué comer, para que todos los enfermos puedan recibir los cuidados necesarios, para que a los niños se les garantice una educación adecuada, para que los ancianos vivan serenamente los años de su madurez".