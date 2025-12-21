Papa llama al consistorio
Convoca a los cardenales del mundo para asamblea clave
Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV ha convocado a los cardenales del mundo para dos días de reuniones con el fin de ayudar a gobernar la Iglesia, informó el Vaticano el sábado, en la señal más clara hasta ahora de que el nuevo año marcará el inicio no oficial de su pontificado.
El consistorio, como se llaman estas reuniones, se llevará a cabo el 7 y 8 de enero, inmediatamente después de la conclusión del Año Santo 2025 el 6 de enero, una celebración del cristianismo que ocurre una vez cada cuarto de siglo.
Los primeros meses de León como papa han estado dominados por el cumplimiento de las obligaciones semanales del Año Santo, reuniéndose con grupos de peregrinos y celebrando audiencias y misas especiales del Jubileo. Además, gran parte de su tiempo se ha dedicado a concluir los asuntos pendientes del pontificado del papa Francisco.
Como resultado, el consistorio de enero marcará en muchos aspectos la primera vez que León podrá enfocarse en su propia agenda tras su elección el 8 de mayo como el primer papa estadounidense. Es significativo que haya convocado a todos los cardenales del mundo a Roma.
Francisco había evitado en gran medida la tradición del consistorio como medio de gobernanza. En su lugar, había confiado en un pequeño grupo de ocho o nueve cardenales asesores seleccionados para ayudarle a gobernar y tomar decisiones clave.
El Vaticano declaró que el primer consistorio de León "estará orientado a fomentar el discernimiento común y ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta y grave responsabilidad en el gobierno de la Iglesia universal". León XIV ya celebró su primer consistorio ordinario el 13 de junio para tratar sobre algunas causas de canonización.
