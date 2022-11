Papa pide respeto a DH, en Baréin

Alawi, Baréin.- El papa Francisco llegó a Baréin para su viaje de cuatro días y en su primer discurso instó ante las autoridades del país a respetar los Derechos Humanos, a terminar las discriminaciones por religión o sexo y a eliminar la pena de muerte, además de pedir condiciones dignas de trabajo para los inmigrantes.

En el impresionante palacio real de Sakhir, un oasis en medio al desierto, y después de su reunión con el rey Hamad bin Isa Al Jalifa, el papa recordó, de manera directa aunque con un lenguaje diplomático, que la Constitución del país establece que “no debe haber ninguna discriminación en base al sexo, la proveniencia, la lengua, la religión o el credo”, que “la libertad de conciencia es absoluta” y que “el Estado tutela la inviolabilidad del culto”.

Francisco instó a que “la libertad religiosa sea plena y no se limite a la libertad de culto; para que la misma dignidad y la igualdad de oportunidades sean reconocidas concretamente a cada grupo y a cada persona; para que no haya discriminaciones y los derechos humanos fundamentales no sean violados, sino promovidos”.

Además, aunque sin citar expresamente la pena de muerte que se aplica en Baréin, Francisco se refirió a la necesidad “de defender el derecho a la vida, en la necesidad de garantizarlo siempre, también en relación a los que son castigados, cuya existencia no puede ser eliminada”.

El pontífice también recordó que “este país ha sido precisamente la contribución de muchas personas de pueblos diferentes, lo que ha permitido un considerable desarrollo productivo”, y sobre todo gracias a la inmigración.