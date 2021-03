Para el Gobierno afgano, el diálogo con los talibanes en Doha es una "pérdida de tiempo"

KABUL, Afganistán (EFE).- El Gobierno de Afganistán calificó hoy de "pérdida de tiempo" las conversaciones de paz con los talibanes en Doha iniciadas el pasado septiembre, al asegurar que la delegación enviada por los insurgentes carece de autoridad y es "incapaz" de tomar decisiones de importancia durante el proceso.



"El equipo que (los talibanes) enviaron no tiene autoridad, no quieren discutir temas importantes (...) no tienen autorización para tomar decisiones", manifestó en una rueda de prensa en Kabul el asesor de seguridad nacional afgano, Hamdullah Mohib.

El asesor explicó que como la delegación de los talibanes es "incapaz" de tomar decisiones, las conversaciones intraafganas en Doha no avanzan, por lo que durante los últimos seis meses el equipo enviado por Kabul solo "perdió el tiempo".

"Ahora es la oportunidad para la paz, unámonos para hacer una paz real, no pierdan el tiempo como hasta ahora se está perdiendo en Catar", subrayó Mohib durante su intervención.

La falta de avance en las conversaciones intraafganas ha llevado a Estados Unidos, apoyado por la comunidad internacional, a proponer una vía alternativa para acelerar el proceso de paz, con el objetivo de alcanzar un "acuerdo negociado y un alto el fuego".

Como parte de estos esfuerzos, Estados Unidos pidió a Turquía que organice en las próximas semanas un encuentro de alto nivel para reunir al Gobierno afgano y a los representantes de los talibanes con el objetivo de "finalizar un acuerdo de paz".

Kabul avanzó que, por su parte, "los preparativos están en marcha" e instó a los talibanes a enviar un equipo a Turquía que esté capacitado a tomar decisiones sobre los principales temas del proceso de paz.

"Su (equipo de Catar) no es un equipo de toma de decisiones, los talibanes deberían enviar (a la conferencia de Turquía) a quienes puedan tomarlas. (Así) las conversaciones podrán dar resultados", remarcó Mohib.

Además de un acuerdo político, la conferencia de Turquía también se centrará en pactar un alto al fuego o en la reducción de la violencia en el país, sumido en el último año en un aumento de los ataques selectivos contra civiles en áreas urbanas.

Mohib considera que "los talibanes aprovecharon la oportunidad de un año de paz para la guerra", sin gestos de reconciliación, por lo que pidió a los talibanes que dejen de poner "excusas", terminen con la violencia, y "participen de manera honesta" en un diálogo que ponga fin a casi dos décadas de guerra en Afganistán.