Pareja de RU registra a su bebé como Thanos, villano de Avengers

CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada de un recién nacido no es una tarea fácil y menos a la hora de escoger un nombre, sin embargo, una pareja de Reino Unido decidió salir de lo cotidiano y nombró a su bebé como uno de los personajes más emblemáticos de Marvel, Thanos.

De acuerdo con el portal especializado en bebés BabyCentre, una pareja de Reino Unido tuvo a su bebé y al registrar su nombre escogieron el de uno de los villanos de Marvel, quien apareció en de las dos últimas películas de "The Avengers".

Eso se debe a la gran sensación que han marcado las nuevas series y películas de las plataformas de streaming, ya que con la llegada de la pandemia, las plataformas de entretenimiento como: Disney +, Netflix, Amazon entre otras, crecieron exponencialmente su número de audiencia.

BabyCenter explica que los nombres de superhéroes aumentaron durante el 2021 cuando las franquicias de Marvel y DC dominaban el cine y la televisión.

Así, han bautizado a otros bebés con nombres de superhéroes, por ejemplo Loki y Thor, Sylve, Tony y Scott de Marvel. Otros nombres que han sobresalido en el país británico son Otis, Maeve, Eri, Henrry y Love por la serie "Sex Education" y You.

Finalmente, el sitio señaló que la expectativa es que en los próximos años aumente el número de registros con nombres para bebés inspirados en los héroes o villanos de las películas de Marvel o DC Comics.