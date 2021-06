Pareja del periodista Protasevich es acusada de "instigar la discordia social" en Bielorrusia

Pareja del periodista Protasepervich es acusada de "instigar la discordia social" en Bielorrusia

MOSCÚ (EFE).- La rusa Sofía Sapega, pareja del periodista opositor bielorruso Román Protasevich, ha sido acusada formalmente de "instigación a la discordia y la enemistad social", afirmó hoy el presidente de Comité de Instrucción de Bielorrusia, Dmitri Gora.

Sapega, dijo Gora en una rueda de prensa trasmitida en directo por internet, fue detenida como sospechosa de participar en desórdenes masivos y "prácticamente de inmediato fue acusada en el marco de otro caso penal (...). Por instigación a la discordia y la enemistad social".

Este delito, contemplado en el artículo 130 del código penal de Bielorrusia, se castiga con entre cinco y doce años de prisión.

Gora recordó que Sapega, de 23 años, confesó que administró un canal de Telegram que publicaba datos personales de agentes de la policía y las fuerzas de seguridad.

En la rueda de prensa participó Protasevich, quien se declaró desilusionado de la oposición bielorrusa y aseguró que respeta al presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aunque no es partidario de sus políticas.

Anteriormente, el periodista dio una extensa entrevista la televisión bielorrusa en la que se expresó en los mismos términos.

"Me siento perfectamente. No tengo ninguna queja. Nadie me ha golpeado", dijo Protasevich, actualmente en prisión preventiva.

Recalcó que no hecho "ningún trato con la investigación" y que su presencia en la rueda de prensa es totalmente voluntaria.

Protasevich, de 26 años, pidió a la prensa que no difundan informaciones acerca de que es sometido a torturas, pues "no es verdad" y estas causan dolor a sus padres, que se encuentran en el extranjero

La rueda de prensa tuvo lugar horas después de que un tribunal de Minsk desestimase un recurso contra la detención de Sapega.

Protasevich y su pareja fueron detenidos el 23 de mayo pasado después de que el avión de Ryanair en que viajaban desde Atenas a Vilna fuera desviado a Minsk debido a un aviso de bomba que resultó ser falso y que según la oposición fue orquestado por las autoridades bielorrusas para detener al periodista.

La comunidad internacional demandó inmediatamente la liberación de ambos.

En respuesta a la "piratería" y "secuestro" del avión por parte de Minsk, la Unión Europea acordó ampliar las sanciones contra el régimen de Lukashenko, cerrar el espacio aéreo con ese país y recomendar a las aerolíneas europeas evitar el sobrevuelo de Bielorrusia.

Protasevich fue director del canal de Telegram Nexta, que fue clave en las protestas antigubernamentales que estallaron tras las elecciones presidenciales de agosto pasado en Bielorrusia, denunciadas como fraudulentas por la oposición y la comunidad internacional.