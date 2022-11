Parlamentario británico, suspendido por estar en reality show

El exsecretario de Salud de Gran Bretaña Matt Hancock, quien encabezó la respuesta del país al COVID-19 en el primer año de la pandemia, fue suspendido el martes por el Partido Conservador luego de que firmó un contrato para participar en un programa de televisión tipo reality.

Hancock ya no está en el gobierno, pero es miembro del Parlamento. Firmó contrato para competir en el show "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here" (Soy una celebridad... sáquenme de aquí). El programa envía a un grupo de personas famosas a la selva tropical en Australia, los somete a pruebas que tienen que ver con arañas y serpientes y le permite al público votar para sacarlos de la competencia uno a uno.

Otros competidores este año son el cantante de Culture Club Boy George y el exjugador de rugby Mike Tindall, cuya esposa, Zara, es la sobrina del rey Carlos III.

El jefe disciplinario de la bancada conservadora Simon Hart dijo que la participación de Hancock en el programa es "un asunto lo suficientemente serio como para merecer su suspensión con efecto inmediato". Eso significa que Hancock no será parte de la bancada conservadora en el Parlamento, pero que ocupará su escaño como independiente.

Hancock renunció como secretario de Salud en junio de 2021 tras haber violado las reglas de confinamiento por coronavirus al tener una relación íntima con una asistente en su oficina, pese a la prohibición de que miembros de diferentes familias pudieran reunirse.

Sobre su participación en el programa televisivo, Hancock dijo que planeaba aprovechar la oportunidad para sensibilizar a la gente sobre la dislexia.

Un grupo que hace campaña en favor de familiares de personas muertas durante la pandemia expresó que Hancock debería "tratar de reflexionar sobre las consecuencias desastrosas de su tiempo en el gobierno". Reino Unido ha registrado casi 178.000 muertos por el coronavirus.

Max Blain, portavoz del primer ministro Rishi Sunak, dijo que "el primer ministro cree que en un momento difícil para el país y que los parlamentarios deberían estar trabajando arduamente por sus constituyentes".