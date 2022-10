Partes en conflicto no logran extender cese del fuego en Yemen

Las partes en conflicto en Yemen no alcanzaron un acuerdo para extender un cese del fuego a nivel nacional, indicó la ONU el domingo, lo que pone en riesgo la mayor pausa en los combates desde que comenzó la guerra civil del país.

En un comunicado, el enviado de las Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, pidió a todas las partes abstenerse de cometer actos de provocación en un momento en que las conversaciones continúan, luego de que no se logró extender el acuerdo al vencer el plazo el 2 de octubre.

La tregua respaldada por la ONU entró en vigor en abril, e incrementó las esperanzas de que hubiese una pausa más larga en los combates al cumplirse ocho años de guerra civil en Yemen. El devastador conflicto comenzó en 2014, cuando los hutíes respaldados por Irán tomaron la capital Saná y gran parte del norte del país, obligando al gobierno a exiliarse.

Grundberg dijo lamentar "que hoy no se alcanzó un acuerdo". No mencionó por su nombre a los hutíes luego de que no accedieron a su propuesta, pero le agradeció al gobierno reconocido internacionalmente por "participar positivamente" en las conversaciones para extender el cese del fuego. Exhortó a los líderes a seguir empeñándose en alcanzar un acuerdo.

"Los exhorto a cumplir su obligación ante el pueblo yemení para seguir cada camino (disponible) en pos de la paz", manifestó.

El sábado, los hutíes declararon que las conversaciones en torno a la tregua habían alcanzado un "callejón sin salida", y dijeron que seguirían pidiendo la apertura total del aeropuerto de Saná, al igual que la suspensión del bloqueo al crucial puerto de Hodeida.

Los hutíes llevaron a cabo un enorme desfile militar el mes pasado, en el que exhibieron cohetes y armas de gran tamaño, el cual fue censurado por observadores.

En las horas previas a que venciera el plazo, un portavoz militar hutí amenazó a las petroleras internacionales que aún laboran en el país a que se vayan, o de lo contrario sus instalaciones serían incautadas. Dijo que los combustibles fósiles pertenecen al pueblo de Yemen y podrían ser utilizados para pagar los salarios de servidores públicos.

"Nuestras fuerzas armadas tienen la capacidad, con la ayuda de Dios, de quitarle sus recursos a los saudíes y los emiratíes si ellos insisten en despojar al pueblo yemení", escribió el vocero Yahia Sarea en Twitter.