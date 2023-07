Pasajeros padecen 42 grados en vuelo de Málaga a Milán

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- Los pasajeros quedaron atrapados en un vuelo de Ryanair, con personas que se desmayaban y tenían ataques de pánico debido al calor.

Los clientes descontentos alegan que se sofocaron después de estar encerrados en el avión durante tres horas sin aire acondicionado en una ola de calor de 42 grados, reportó el medio The Mirror.

Los pasajeros se abanicaron inútilmente con revistas, sombreros y otros artículos de repuesto, mientras la tripulación de vuelo, igualmente sofocada, luchaba por mantener a todos en calma.

El vuelo de Ryanair de Málaga a Milán el 19 de julio terminó con 10 horas de retraso, y llamaron a las ambulancias después de que la gente comenzara a desmayarse y sufrir ataques de pánico mientras el avión estaba parado en la pista caliente.

Los clips de más tarde en el día muestran a algunos clientes que recibieron tratamiento en la pista después de aparentemente desmayarse por el calor.

El influencer italiano Marco Ferrero, quien tiene más de un millón de seguidores en TikTok y más de 488 mil seguidores en Instagram, estaba en el avión que describió como "el peor vuelo de mi vida".

Agregó: "En un momento pensé seriamente que ya no podía respirar y que algo me estaba pasando". Dijo que Ryanair trató el problema como "una broma" y "no nos brindó ningún tipo de asistencia, excepto un bono de $ 4.45 después de cuatro horas de espera".

"[Era] como estar dentro de un sauna pero con la puerta cerrada", lamentó Ferrero. "Gracias por la horrible experiencia @Ryanair", escribió, llamando a la aerolínea de bajo costo por su nombre.

Marco dijo que el vuelo se retrasó 10 horas y que incluso cuando la tripulación de vuelo comenzó a repartir agua después de la primera hora sofocante, no había suficientes bebidas para todos.

Dijo que también era imposible ir al baño porque estaba "obstruido con gente (que tenía) ataques de pánico".

Después de unas tres horas, la tripulación finalmente los dejó salir del avión, y luego despegó a las 10 p. m. en lugar de las 10 a. m., hora de salida original, dijo Marco.

"Nos bajaron del avión sólo después de tres horas con 42 grados afuera y sin aire acondicionado. Alguien se desmayó, otros tuvieron ataques de pánico, se necesitaba una ambulancia", agregó.

Ivano Giacomelli, de la Asociación de Consumidores Codici, que está a cargo de establecer los estándares y pautas para varias industrias, dijo a los medios italianos: "La historia del pasajero es increíble, y las imágenes lo son aún más". Agregó: "Pediremos a Ryanair que rinda cuentas de lo que sucedió porque lo que sucedió no se puede archivar como un simple evento inesperado".

"Nos referimos no sólo al retraso, sino también al trato de los pasajeros, encerrados durante horas en un avión con temperaturas abrasadoras entre desmayos y ataques de pánico", indicó.