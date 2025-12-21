Patriarca visita a los desplazados

Jerusalén.- El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, visitó este sábado los campamentos de personas desplazadas instalados a lo largo del litoral de la ciudad de Gaza, según informó la Diócesis de Jerusalén, de la que dependen los cristianos en la Franja.

Durante el recorrido por las tiendas levantadas en la franja costera, el cardenal conversó con residentes y responsables comunitarios sobre "necesidades humanitarias y urgentes", según el comunicado de la Diócesis.

Durante la jornada, el cardenal Pizzaballa -que fue considerado uno de los principales candidatos a la elección papal, que acabó recayendo en León XIV- visitó además la sede de Cáritas en el barrio de Al Naser, en el norte de Gaza, donde se reunió con personal y pacientes.

Posteriormente se desplazó a una clínica médica y al edificio de la Unión de Iglesias, en el barrio de Al Rimal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El cardenal también recorrió un almacén de ayuda humanitaria gestionado por Catholic Relief Services en el barrio de Al Zaytoun, en el sureste de Gaza, así como el hospital Al Ahli, de tradición baptista, situado en la Ciudad Vieja. La visita incluyó además el Hospital Jordano, en la zona de Tal al Hawa, y áreas cercanas afectadas.

El patriarca latino llegó el viernes a Gaza para su visita de la Iglesia de la Sagrada Familia, la única parroquia católica en el enclave palestino, con motivo de las fiestas navideñas.

"Sé que la situación es difícil, y lo veo en la vida de los niños, en la escuela y en las actividades que continúan a pesar de todo. Sin embargo, incluso en esta oscuridad, una llama de esperanza permanece presente", concluyó Pizzaballa su discurso según el mismo medio.

Está previsto que presida la misa de Navidad que se celebrará el domingo en la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza.