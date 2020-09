Pelosi acusa a salón de belleza de hacer montaje para exhibirla

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo ser víctima de un "montaje", después de que se difundiera una imagen donde se le ve, con el cubrebocas en el cuello, en un salón de belleza en San Francisco, en violación de la normativa de la ciudad.

"Asumo la responsabilidad por haber confiado en la palabra de la gente de un salón al que he ido muchas veces", dijo Pelosi a periodistas, de acuerdo con el diario San Francisco Chronicle. "Lo montaron todo y asumo la responsabilidad de haber caído en el montaje"; sin embargo, se negó a disculparse por violar las reglas de la ciudad y por no traer el cubrebocas puesto.

Pelosi es una constante crítica del presidente Donald Trump por su negativa a usar cubrebocas y en general por el manejo de la pandemia.

Por la pandemia, los salones de belleza no pueden operar a puertas cerradas y desde este martes pueden hacerlo sólo al aire libre.

La cadena de noticias Fox News difundió un video de la cámara de seguridad del Salon en el que se ve a Pelosi caminar al interior del lugar, sin el cubrebocas puesto. La grabación se hizo el lunes.

En declaraciones a Fox News, la propietaria del salón, Erica Kious, explicó que un asistente de Pelosi concertó la cita con un estilista independiente que alquila parte de las instalaciones en su establecimiento.

"Fue una bofetada en la cara. Que viniera, que sienta que puede ir y usar ese servicio cuando nadie más puede y yo no puedo trabajar", indicó.