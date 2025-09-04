Pentágono acusa a Maduro de hacer volar aviones cerca de buque

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció este jueves que aviones militares de Venezuela volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales, y advirtió contra este tipo de acciones.

"Hoy, dos aviones militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de los Estados Unidos en aguas internacionales. Esta acción altamente provocativa tenía como objetivo interferir en nuestras operaciones contra el narcoterrorismo", señaló el Pentágono en una declaración difundida en redes sociales.

"Recomendamos con fuerza al cártel que gobierna Venezuela que no emprenda ninguna otra acción para obstruir, disuadir o interferir en las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense", advirtió la declaración.

El anuncio se produce en medio de una escalada entre Estados Unidos y Venezuela.

