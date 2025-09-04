logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vuelca su camioneta bajando puente del Tec de San Luis

Fotogalería

Vuelca su camioneta bajando puente del Tec de San Luis

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Pentágono acusa a Maduro de hacer volar aviones cerca de buque

El Departamento de Defensa de EE.UU. acusa a Maduro de acciones provocativas con aviones militares.

Por El Universal

Septiembre 04, 2025 09:17 p.m.
A
Pentágono acusa a Maduro de hacer volar aviones cerca de buque

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció este jueves que aviones militares de Venezuela volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales, y advirtió contra este tipo de acciones.

"Hoy, dos aviones militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de los Estados Unidos en aguas internacionales. Esta acción altamente provocativa tenía como objetivo interferir en nuestras operaciones contra el narcoterrorismo", señaló el Pentágono en una declaración difundida en redes sociales.

"Recomendamos con fuerza al cártel que gobierna Venezuela que no emprenda ninguna otra acción para obstruir, disuadir o interferir en las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense", advirtió la declaración.

El anuncio se produce en medio de una escalada entre Estados Unidos y Venezuela.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pentágono acusa a Maduro de hacer volar aviones cerca de buque
Pentágono acusa a Maduro de hacer volar aviones cerca de buque

Pentágono acusa a Maduro de hacer volar aviones cerca de buque

SLP

El Universal

El Departamento de Defensa de EE.UU. acusa a Maduro de acciones provocativas con aviones militares.

Nicolás Maduro convoca a venezolanos para entrenamiento en milicias
Nicolás Maduro convoca a venezolanos para entrenamiento en milicias

Nicolás Maduro convoca a venezolanos para entrenamiento en milicias

SLP

AP

El presidente Maduro llama a inscritos en milicias a iniciar su preparación para labores de seguridad ciudadana.

Abogados y activistas logran detener vuelos de deportación de niños guatemaltecos
Abogados y activistas logran detener vuelos de deportación de niños guatemaltecos

Abogados y activistas logran detener vuelos de deportación de niños guatemaltecos

SLP

AP

La intervención legal evita deportaciones de menores en un episodio lleno de interrogantes

Xi Jinping y Kim Jong Un prometen apoyo mutuo en Beijing
Xi Jinping y Kim Jong Un prometen apoyo mutuo en Beijing

Xi Jinping y Kim Jong Un prometen apoyo mutuo en Beijing

SLP

AP

El presidente de China y su homólogo norcoreano se comprometen a una mayor cooperación durante su encuentro en Beijing.