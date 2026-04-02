Pentágono confirma jubilación anticipada del general Randy George

WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa, Pete Hegseth, le pidió al oficial uniformado de mayor rango del Ejército, el general Randy George, que deje el cargo, informó el Pentágono el jueves, mientras Estados Unidos está en guerra contra Irán.

Pete Hegseth ordena jubilación anticipada de Randy George

Un funcionario del Pentágono, que habló a condición de guardar el anonimato para abordar el delicado asunto, confirmó que se le ha pedido a George que se jubile anticipadamente del puesto de jefe del Estado Mayor del Ejército, que ocupa desde agosto de 2023.

La salida de George es apenas la más reciente de más de una docena de destituciones de generales y almirantes de alto rango realizadas por Hegseth desde que asumió el cargo el año pasado.

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CBS News fue el primer medio en informar sobre la destitución.

Trayectoria y relevancia del general Randy George

George se graduó de la Academia Militar de West Point y es un oficial de infantería que sirvió en la primera guerra del golfo Pérsico, así como en Irak y Afganistán. También se desempeñó como principal asistente militar del secretario de Defensa Lloyd Austin de 2021 a 2022, durante el gobierno del presidente Joe Biden, antes de asumir puestos de máxima dirección en el Ejército.

George sobrevivió a la primera ronda de destituciones en febrero pasado, en la que Hegseth apartó a altos mandos militares, incluida la almirante Lisa Franchetti —la oficial uniformada de mayor rango en la Armada— y el general Jim Silfe, el segundo al mando de la Fuerza Aérea. Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump también destituyó al general Charles "C.Q." Brown, entonces presidente del Estado Mayor Conjunto.

Desde entonces, más de una docena de otros generales y almirantes de alto rango se han jubilado anticipadamente o han sido retirados de sus puestos.

Entre esas bajas se estuvo la del adjunto de George, el subjefe del Estado Mayor del Ejército, el general James Mingus, quien llevaba menos de dos años en el cargo cuando Trump nominó de forma repentina al teniente general Christopher LaNeve para el puesto. LaNeve se desempeñaba entonces como principal asistente militar de Hegseth, tras haber sido seleccionado para ese cargo después de comandar el Octavo Ejército en Corea del Sur, puesto en el que estuvo menos de un año.