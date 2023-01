Perro pide ayuda en una veterinaria luego de sufrir un accidente

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- Un perro se volvió viral al pedir ayuda solito en una veterinaria. El hecho sucedió en la ciudad Juazeiro do Norte de Brasil. El perro estaba herido y llegó por sus propios medios al lugar para que alguien lo atendiera. "Llegó y mostró su pata", explicó la mujer que lo revisó y pronto descubrió que efectivamente estaba herido.

"Es de la calle, no tiene dueño, vino hasta acá solo", agregó la veterinaria del video viral. "Miré las imágenes de la cámara de afuera y lo vi tirado abajo de un árbol un poco antes de que entrara", agregó la mujer sorprendida ante la inteligencia del perrito. "Llegó y mostró su pata, fui a ver qué le pasaba", detalló.

Sin embargo, no fue todo lo que notó. El lomito "llegó tranquilamente, mostró su pata y yo fui para ver qué pasaba y enseguida me di cuenta de que tenía sangrado en la región genital, pero había un problema mucho mayor que solo diagnosticamos más tarde. Tiene un tumor venéreo transmisible (TVT). También, tuvo una lesión en la pata provocada por un clavo", explicó la mujer que lo atendió.

Según detalló en el video la veterinaria ella se hizo cargo del perro. Tras comprobar que no tenía dueño y que efectivamente llegó desesperado solito a pedir ayuda, ella decidió que no iba a dejarlo solo de nuevo en la calle. Ella optó por cubrir los costos del tratamiento y luego se encargará de buscarle un hogar.El lomito "será hospitalizado por 30 días por el tumor canceroso, va a recibir tratamiento de quimioterapia y después va a estar disponible para su adopción. Estoy muy feliz de poder ayudar, espero que pueda encontrar un buen hogar", sostuvo la veterinaria. Ella no pierde la esperanza de que luego de que lo conozcan alguien se termine enamorando de él.