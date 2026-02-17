Perros robots reforzarán la seguridad durante los partidos del Mundial en México

Monterrey (México), 17 feb (EFE).- Cuatro perros robots que integran la nueva División K9-X, del ayuntamiento de Guadalupe, reforzarán la seguridad a través de labores de monitoreo y atención durante los partidos del Mundial de Fútbol 2026 que se disputarán en el norteño estado mexicano de Nuevo León.

"Esta unidad del K9-X, es una unidad que se trata de un equipo robótico diseñado exclusivamente para tareas de prevención, disuasión y detección temprana de situaciones inusuales", detalló a EFE Miguel Zepeda, director del sistema de vigilancia urbana C4 municipal.

El pasado 9 de febrero, los perros robot fueron presentados y entraron en operaciones para reforzar la seguridad de Guadalupe, municipio conurbado a Monterrey, capital del estado de Nuevo León y en donde está ubicado el Estadio BBVA, donde se desarrollarán tres partidos de la fase de grupos y una eliminatoria de octavos de final.

"Estos equipos nos están ayudando en las tareas del día a día, por ejemplo, recorrer áreas amplias, identificar aglomeraciones fuera de lo normal, detectar comportamientos inusuales y alertar de manera inmediata a nuestras áreas operativas", indicó.

La inversión que se hizo en los robots tácticos es aproximadamente de 2,5 millones de pesos (poco más de 146.000 dólares) y están provistos de cámaras de video, visión nocturna, comando de voz y advertencia, además de que están fabricados con un material resistente que puede ingresar en espacios abruptos.

"Es de suma importancia esta nueva división que se viene a sumar. Es importante recalcar que estamos innovando con nuevas tecnologías que ayudan en las actividades de nuestros compañeros operativos", sostuvo.

Dijo que en los partidos del Mundial, los perros robots se encargarán de realizar recorridos previo a cada uno de los encuentros, con el objetivo de detectar posibles elementos inusuales o situaciones de riesgo.

Los perros robots ya realizan intervenciones durante los partidos de los Rayados del Monterrey, en el estadio BBVA.

Nuevo León es una de las tres sedes mexicanas para el Mundial FIFA 2026 junto con Ciudad de México y Guadalajara. EFE