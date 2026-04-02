Persisten ataques en Irán y el OM

Dubái, EAU.- Irán mantuvo sus ataques contra Israel y los vecinos del golfo Pérsico el miércoles mientras bombas caían en Teherán, y el presidente de EU, Donald Trump, volvió a hacer declaraciones contradictorias sobre si estaba listo para poner fin a la guerra o intensificarla.

Hace apenas unos días, Trump amenazó con atacar el centro de exportación de petróleo de la isla de Kharg.

Aumentando la confusión está qué papel podría desempeñar Israel —que ha estado bombardeando Irán junto con Estados Unidos— en cualquiera de estos escenarios.

Estados Unidos presentó a Irán un plan de 15 puntos destinado a lograr un alto el fuego, que incluye la exigencia de que se reabra el estrecho y de que se reduzca su programa nuclear.

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Un misil de crucero impactó contra un petrolero frente a la costa de Qatar el miércoles, informó el Ministerio de Defensa. La tripulación fue evacuada y no se reportaron víctimas.

En Emiratos Árabes Unidos, una persona murió tras ser alcanzada por fragmentos de un avión no tripulado interceptado en Fujairah, uno de los siete emiratos del país.

En Kuwait, la agencia estatal de noticias KUNA informó que un dron había alcanzado un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

En Israel, sonaron sirenas para advertir de misiles entrantes y reporteros de AP escucharon fuertes estruendos en Tel Aviv mientras las ventanas de los edificios se sacudían por las reverberaciones.

Además, un ataque aéreo en Teherán parecía haber alcanzado el antiguo complejo de la Embajada de Estados Unidos, que está controlado por la Guardia Revolucionaria iraní desde que diplomáticos estadounidenses fueron tomados como rehenes allí en 1979.

Mientras que en Líbano, al menos cinco personas perdieron la vida en un ataque israelí contra un vecindario de la capital, Beirut. Más de 1.200 personas han muerto en Líbano y más de un millón están desplazadas.