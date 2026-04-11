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Peruanos van a las urnas

Por AP

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
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Peruanos van a las urnas

Lima, Perú.- Los peruanos acudirán el domingo a las urnas en medio de una ola de criminalidad sin precedentes para elegir presidente entre 35 candidatos con baja intención de voto y de los cuales ninguno ha logrado establecer una distancia significativa sobre sus rivales.

También será la primera vez en más de 30 años en la que se elegirá a un Congreso bicameral de 130 diputados y 60 senadores en el que la cámara alta no podrá ser disuelta y tendrá la potestad de designar autoridades de control y destituir al mandatario.

Perú atraviesa una crisis política con choques entre el Legislativo y el Ejecutivo que han provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década, cuando lo normal hubiera sido tener dos mandatarios y dos Parlamentos con mandatos de cinco años cada uno.

Distintos sondeos privados coinciden en que la derechista Keiko Fujimori —hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000)— encabeza la intención de voto con 15% con su promesa de combatir la delincuencia con las Fuerzas Armadas y construir nuevas cárceles.

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Sin embargo, la suma del voto nulo, en blanco e indeciso lidera las proyecciones.

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