Petro convoca manifestaciones para defender aumento salarial en Bogotá

BOGOTÁ (AP) — El salario mínimo de los trabajadores colombianos aumenta anualmente casi como un trámite, pero este año su alza? ha quedado en medio de una puja entre el gobierno y el Poder Judicial.

El incremento de 23% decretado en diciembre por el presidente izquierdista Gustavo Petro —y que entró en vigor el 1 de enero— está en vilo por la decisión de un alto tribunal de suspenderlo provisionalmente mientras analiza múltiples demandas.

En respuesta el mandatario convocó el jueves a sus partidarios a manifestaciones para defender el aumento sin precedentes, ya que el anterior mayor incremento había sido de 16% en 2023, también durante el gobierno de Petro.

¿Por qué fue suspendida el alza??

El Consejo de Estado —el máximo tribunal de la administración pública— recibió más de 30 demandas ciudadanas contra el aumento al considerarlo desproporcionado porque cuadruplicó la inflación anual de 2025, lo que generaría un "impacto irreversible" en los costos de las pequeñas y medianas empresas.

El tribunal pidió al gobierno que emita un nuevo decreto que defina un salario mínimo transitorio mientras falla de fondo, pero que tenga en cuenta la inflación, la productividad, el crecimiento del producto interno bruto y la protección al trabajo.

La manifestación convocada por Petro se da cuando está cerca de vencer el plazo para que el gobierno emita un decreto de salario mínimo transitorio.

En el país 2,4 millones de trabajadores reciben el salario mínimo.

¿Qué dicen los manifestantes?

Carlos Montoya, jardinero de 32 años que sostenía una pancarta en la Plaza de Bolivar en Bogotá que rezaba "Ni un peso atrás", dijo a The Associated Press que está desempleado por la "cuestión de la incertidumbre con el salario", que hace que las empresas no contraten.

Para Montoya, un mayor salario mínimo le serviría para alimentarse, pagar el arriendo de la casa donde vive en un sector popular y ahorrar. Considera que en caso de que el tribunal tumbé el aumento definitivamente, los jóvenes volverían a las calles a protestar por oportunidades como lo hicieron en el multitudinario "paro nacional" de 2021.

José Londoño, defensor de los derechos humanos de 72 años que alzaba una bandera de la Central Unitaria de Trabajadores, indicó a su vez que "el salario mínimo defiende los derechos de los trabajadores que han sido negados durante muchísimo tiempo... por la mezquindad de los expresidentes y la clase de ultraderecha".

Unas 1.000 personas se congregaron en el lugar para protestar.

¿Qué proponen el gobierno, sindicatos y empresarios?

El gobierno busca mantener el incremento del 23%, lo que coincide con la propuesta de los sindicatos.

La decisión fue anunciada el lunes luego de una reunión extraordinaria con gremios y sectores empresariales que en su mayoría estuvieron de acuerdo en mantener el alza?.

"Dada esta realidad de casi estos cuatro millones de personas (asalariados y pensionados), era muy difícil que Colombia tomara en este momento la decisión de reducir el salario... no sin repetir que tenemos evidentemente una gran cantidad de riesgos económicos", aseguró en la red social X Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

Desde la Federación Nacional de Comerciantes advirtieron que se pondrán en riesgo más de 700,000 empleos formales al afectar a las pequeñas y medianas empresas que deben asumir el incremento.

También han advertido que el alza? no beneficia a los trabajadores informales que representan el 55%, según datos oficiales.

Ambiente electoral

El debate sobre el salario mínimo se produce en un ambiente electoral. Los colombianos elegirán el próximo 8 de marzo un nuevo Congreso y el 31 de mayo será la primera vuelta presidencial.

Algunos candidatos opositores al gobierno de Petro han incluso cambiado de opinión en los últimos días y pedido que se mantenga el alza? de 23% para no afectar a los trabajadores mientras proponen alivios en impuestos para las empresas.

Para Javier Garay, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Externado de Colombia, el gobierno está haciendo cálculos electorales porque el alza? es una medida popular entre sus bases.

"Creo que Petro tiene dos fines al convocar a las manifestaciones: presionar a las cortes para que tomen decisiones favorables al gobierno y crear una sin salida, porque si el Consejo de Estado le da la razón y mantiene el 23% reiterará que estaba en lo correcto. De lo contrario, dirá que el pueblo está oprimido por las élites", dijo Garay a The Associated Press.