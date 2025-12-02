Petro rechaza dichos de Trump sobre posibles ataques, pide que no "amenace"

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó el martes los comentarios de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien sugirió que países que producen cocaína como Colombia están expuestos a ataques y pidió que no se "amenace" la soberanía de su país.

"Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU", dijo Petro en la red social X reaccionando a una noticia sobre lo dicho por Trump. "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", agregó.

Trump anunció el martes a la prensa que Estados Unidos pronto comenzaría a realizar ataques terrestres, aunque no especificó dónde, y señaló que podrían ocurrir en otros países además de Venezuela.

"Sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar a hacerlo muy pronto también", dijo Trump a los periodistas durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Más tarde, cuando se le pidió que diera más detalles, Trump dijo que se refería a países que fabrican y venden fentanilo o cocaína. El presidente dijo haber escuchado que Colombia fabrica cocaína y la vende a Estados Unidos.

"Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataques", dijo Trump. "No sólo Venezuela", afirmó.

Las relaciones de Estados Unidos con Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, han desmejorado desde el regreso de Trump a la presidencia.

Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, ha sido crítico de la política migratoria de Trump, así como de su despliegue militar en aguas del Caribe y los ataques letales a las embarcaciones señaladas de llevar droga, los cuales ha calificado de "asesinatos".

Trump, en tanto, ha reprochado a Colombia no mostrar suficientes resultados en la lucha antinarcóticos y descertificó al país en esa materia por primera vez en tres décadas. Además, Trump ha llamado a Petro un "capo de la droga", le retiró la visa y lo sancionó a él y a dos de sus familiares por presuntos vínculos con el narcotráfico, sin mostrar pruebas.

"Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia", aseguró Petro.