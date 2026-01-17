Piden en Irán muerte a manifestantes

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Mientras Irán volvía a experimentar una tensa calma tras una ola de protestas que provocó una sangrienta represión, un clérigo de línea dura pidió el viernes la pena de muerte para los manifestantes detenidos y amenazó directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una muestra de la ira que embarga a las autoridades de la República Islámica.

Trump, sin embargo, adoptó un tono conciliador, agradeciendo a los líderes de Irán por no ejecutar a cientos de manifestantes detenidos, otra señal de que podría estar alejándose de la idea de un ataque militar. Las ejecuciones, así como la muerte de manifestantes pacíficos, eran dos de las líneas rojas establecidas por Trump para una posible acción militar en el país.

Las duras medidas represivas, que han dejado varios kilómetros de muertos, parecen haber logrado sofocar las protestas que comenzaron el 28 de diciembre por la maltrecha economía de Irán y que desafiaban directamente a la teocracia del país.

No ha habido señales de protestas durante días en Teherán, donde la vida comercial y callejera ha vuelto a una aparente normalidad, aunque se mantenía un corte de internet, que ya ha durado una semana. Las autoridades no han informado de disturbios en otras partes del país.

"Irán canceló la ejecución de más de 800 personas", dijo Trump a los periodistas en Washington. "Respeto mucho el hecho de que lo cancelaron". Trump no aclaró con quién habló en Irán para confirmar el estado de las ejecuciones planeadas.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, informó el viernes que el número de muertos por las protestas era de 3.090. La cifra, que supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas, sigue aumentando. La agencia ha sido precisa a lo largo de años de manifestaciones, y se apoya en una red de activistas dentro de Irán que confirma todas las muertes reportadas.

The Associated Press no ha podido confirmar de forma independiente la cifra de fallecidos. El gobierno de Irán no ha proporcionado cifras de bajas.

Sermón de clérigo de línea dura

El sermón del ayatolá Ahmad Khatami, transmitido por la radio estatal iraní, expresó cánticos entre los asistentes a la oración, incluyendo: "¡Los hipócritas armados deben ser ejecutados!".

Khatami, miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de Guardianes de Irán, conocido desde hace mucho tiempo por sus opiniones de línea dura, describió a los manifestantes como los "mayordomos" del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y como "soldados de Trump".