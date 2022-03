¿Pidió China a Rusia no invadir Ucrania antes del fin de los JO?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Funcionarios chinos habrían pedido a sus pares rusos que no invadieran Ucrania antes de que terminaran los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizaron en Beijing, informa este miércoles el diario estadounidense The New York Times, que cita como fuente a funcionarios de la administración de Joe Biden y un funcionario europeo, que aludieron a un informe de inteligencia.

Dicho informe, señalaron las fuentes al Times, indica que altos funcionarios chinos tenían algún grado de conocimiento sobre los planes o intenciones de guerra de Rusia antes de que iniciara la invasión, el pasado 24 de febrero.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió con su par chino, Xi Jinping, en 4 de febrero en Beijing, previo a la ceremonia inaugural de las Olimpiadas.

Los dos gobiernos emitieron una declaración en la que declararon que su asociación no tenía "límites" y denunciaron la expansión de la OTAN. Aseguraron, además, que establecerían un nuevo orden global con "verdadera democracia".

La información de inteligencia sobre el intercambio entre funcionarios chinos y rusos era clasificada; los funcionarios que la revisaron la consideraron creíble. Sin embargo, los distintos servicios de inteligencia la interpretaron de formas distintas, señaló el Times.

Un funcionario con conocimiento de la información dijo que ésta no indicaba necesariamente que las conversaciones sobre una invasión hayan tenido lugar a nivel de Xi y Putin. Otros funcionarios informados sobre la inteligencia se negaron a dar más detalles. Los funcionarios hablaron sobre el informe bajo condición de anonimato.

Cuestionado sobre si funcionarios chinos instaron a rusos a retrasar una invasión hasta que terminaran los Juegos Olímpicos, Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington, dijo al Times: "Estas afirmaciones son especulaciones sin base alguna, y tienen la intención de echar la culpa y desprestigiar a China".