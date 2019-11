Piñera anuncia medidas para reforzar el orden público en Chile

SANTIAGO DE CHILE (AP) — El presidente Sebastián Piñera anunció el jueves una serie de medidas para reforzar el orden público al cumplirse 21 días de un estallido social sin precedentes, mientras recrudecen las protestas en todo Chile.



"Queremos anunciar hoy en día una agenda para fortalecer el orden público y para resguardar mejor la seguridad ciudadana", anunció sorpresivamente el mandatario desde el palacio presidencial de La Moneda. Agregó que con esta agenda busca que "Chile pueda superar estas difíciles tres semanas y reencontrarnos con la paz social, con el progreso y con la unidad entre todos los chilenos".

Las medidas incluyen una ley anti saqueos, el avance de un proyecto en el Congreso contra los manifestantes encapuchados, la creación de un equipo especial de abogados para perseguir los delitos contra el orden público, el reforzamiento de la vigilancia aérea y la mejora de la inteligencia policial para prevenir y combatir la delincuencia, el vandalismo, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.

"Una de las principales responsabilidades del Estado es resguardar el orden público y la seguridad ciudadana", manifestó el presidente respaldando el trabajo realizado por la policía chilena hasta el momento, muy cuestionado por amplios sectores sociales que la acusan de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

"Estamos convencidos de que esta agenda representa y constituye un aporte significativo e importante a mejorar nuestra capacidad de resguardar el orden público... y por esa razón creemos que su aprobación es algo urgente y necesario", señaló el mandatario, quien convocó a un Consejo de Seguridad Nacional para el fin dela tarde.

El anuncio de Piñera "probablemente exacerbará aún más la crisis. Refuerza la percepción de que el presidente no está en contacto con las demandas de los ciudadanos y que su gobierno ve a los manifestantes como criminales. Tomar esta posición en un contexto de mayor represión y violencia es probable que alimente más movilizaciones", dijo a The Associated Press Jenny Pribble, profesora asociada de ciencias políticas en la Universidad de Richmond, Estados Unidos. En Santiago y en otras ciudades están previstas el jueves distintas manifestaciones que acogen una gran diversidad de reclamos sociales que van desde una mejora en la educación y la salud a la reforma del sistema de pensiones.