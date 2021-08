Podrían imputar a Andrew Cuomo

ALBANY, Nueva York.- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, podría enfrentar cargos por delitos menores si los investigadores corroboran una querella criminal que acusa al gobernador de manosear a una asistente el año pasado, informó el jefe policial del condado Albany el sábado.

El jefe policial Craig Apple prometió una pesquisa "muy exhaustiva" en colaboración con la Albany County fiscalía del distrito, pero dijo que sería prematuro hablar de un cronograma o decir si Cuomo será interrogado.

"Tenemos mucho por investigar. Muchas entrevistas por realizar", afirmó Apple a los reporteros. "No voy a apresurar esto porque él es quien es. Y no vamos a demorarlo porque él es quien es".

La denuncia presentada esta semana es la primera instancia conocida en que una mujer ha hecho una denuncia oficial a la policía sobre la mala conducta del gobernador demócrata.

La asistente aseveró que Cuomo metió la mano bajo su blusa y la manoseó cuando estaban solos en una sala en la Mansión Ejecutiva el año pasado. La mujer dijo a los investigadores de la fiscalía que Cuomo una vez le manoseó el trasero cuando ambos posaban para una foto.

La abogada de Cuomo, Rita Glavin, ha dicho que la acusación es falsa.

"Él tiene 63 años. Ha pasado 40 años en la vida pública y que sea acusado repentinamente de abuso sexual por una asistente ejecutiva a la que realmente no conoce, no tiene sentido", subrayó Glavin.

Apple declinó comentar sobre la denuncia el sábado pero dijo que es de "naturaleza sexual". Añadió que su oficina tiene una "trayectoria conocida" de ayudar a víctimas y añadió que no teme a represalias por proceder con una pesquisa de tal nivel.

"Soy el jefe policial del condado. No voy a ser intimidado. No voy a ser coaccionado", sostuvo. "Eso no favorecería a nadie".

Los reclamos de que Cuomo renuncie se han multiplicado luego que una investigación independiente supervisada por la fiscalía del estado concluyó que él agredió sexualmente a 11 mujeres y trató de tomar represalias contra una de sus acusadoras.

El informe de la fiscalía describe una serie de veces en que Cuomo presuntamente actuó de forma indebida con la asistente, mencionada como la Asistente Ejecutiva #1, que culminó con el manoseo en la mansión en noviembre de 2020.

Según la mujer, Cuomo la estrechó para darle una abrazo cuando estaba por salir de la oficina del gobernador en la mansión. Al decirle "nos vas a meter en problemas", Cuomo respondió: "No me importa" y cerró la puerta. Metió su mano bajo la blusa de ella y manoseó su seno por arriba del sujetador, según su recuento.