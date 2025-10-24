Policía francesa responde al robo de joyas en el Louvre

LONDRES (AP) — Fue poco después del impactante robo de las joyas de la corona en el Louvre cuando el fotógrafo de The Associated Press con sede en París, Thibault Camus, capturó en su encuadre a un joven elegantemente vestido que pasaba junto a policías franceses, cuyo coche bloqueaba uno de los accesos al museo.

Instintivamente, tomó la foto.

No era una foto particularmente buena, incluso alguien obstruía con el hombro parte del primer plano, se dijo Camus.

Pero cumplió su propósito: mostrar a la policía francesa sellando el museo más visitado del mundo después del audaz robo a plena luz del día el domingo pasado.

Además, pensó Camus, el tipo que pasaba junto a los oficiales estaba inusualmente bien vestido, con gabardina, saco, corbata y un sombrero fedora, añadiendo un toque de alta costura parisina a la escena.

Y así, la foto fue enviada a las audiencias mundiales de AP.

Desde allí, las fértiles imaginaciones se pusieron en marcha, generando revuelo en internet.

Publicaciones en redes sociales declararon que el hombre bien vestido era un detective francés, una versión más elegante del famoso Inspector Clouseau de las películas de "La Pantera Rosa", aunque el pie de foto de la AP no lo había identificado.

El pie de foto simplemente decía: "Oficiales de policía bloquean un acceso al museo del Louvre después de un robo, el domingo 19 de octubre de 2025, en París".

Una publicación en X que ahora tiene 5,6 millones de vistas dice: "Foto real (¡no generada por IA!) de un detective francés trabajando en el caso de las Joyas de la Corona Francesa que fueron robadas del Louvre".

Otro usuario, con 1,2 millones de seguidores, afirmó que el hombre "que parece salido de una película de cine negro de detectives de los años de 1940 es un verdadero detective de la policía francesa que está investigando el robo".

Camus dice que nada de lo que vio lo llevó a esa conclusión: el hombre era solo alguien que se alejaba del Louvre mientras las autoridades evacuaban el área.

"Él apareció frente a mí, lo vi, tomé la foto", cuenta Camus. "Pasó y se fue".

Si el hombre no identificado realmente es uno de los más de 100 investigadores que buscan a los ladrones de joyas, las autoridades lo mantienen muy en secreto.

"Preferimos mantener el misterio vivo ;)", dijo la fiscalía de París con un guiño en una respuesta por correo electrónico a las preguntas de AP.