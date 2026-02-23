Policía muerto y dos heridos tras explosión en Moscú

MOSCÚ (AP) — Un policía murió y otros dos resultaron heridos después de que una persona no identificada detonó un dispositivo explosivo junto a un vehículo policial a primera hora del martes en Moscú, informaron las autoridades.

Ataque explosivo en Moscú: detalles confirmados

El agresor también perdió la vida. El ataque ocurrió minutos después de la medianoche cerca de la estación de tren Savyolovsky, en el centro de la capital rusa, según la oficina del Ministerio del Interior en Moscú.

El agresor se acercó a un vehículo de la policía de tránsito y detonó un artefacto explosivo, matando inmediatamente a un policía y causando heridas a otros dos, quienes fueron hospitalizados, señaló la dependencia.

Investigación y acciones oficiales tras el ataque

La Comisión de Investigación de Rusia informó que abrió una pesquisa sobre el incidente. No identificó al agresor ni ofreció información sobre sus posibles motivos u otros detalles.

El ataque se produjo el día del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania.