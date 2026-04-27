Policía muerto y otro herido tras tiroteo en hospital de Chicago

CHICAGO (AP) — Un sospechoso de robo que presuntamente sacó una pistola de debajo de una manta en un hospital de Chicago y disparó contra los dos policías que lo llevaron allí para recibir tratamiento permanecerá encarcelado por cargos de asesinato e intento de asesinato, ordenó un juez el lunes.

Alphanso Talley, de 26 años, fue escoltado, esposado, a una sala de la corte del condado Cook repleta de policías de Chicago y políticos para su primera comparecencia, y no habló durante la audiencia, ni siquiera cuando el juez Luciano Panici Jr. le preguntó dos veces su nombre.

El agente John Bartholomew, de 38 años, que tenía 10 años como policía, murió a tiros el sábado dentro del Endeavor Health Swedish Hospital. Un segundo agente —de 57 años y con 21 años de servicio— resultó herido de gravedad y "aún lucha por su vida", señaló en un comunicado el lunes el superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling.

"Este tiroteo fue un recordatorio contundente y desgarrador de los peligros que nuestros agentes enfrentan con demasiada frecuencia en este trabajo", señaló el superintendente.

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Los fiscales alegan que Talley y otra persona aun sin identificar robaron una tienda Family Dollar el sábado por la mañana y golpearon con la culata de una pistola a una empleada, robándole su cartera y sus llaves. Posteriormente, la policía rastreó a Talley mediante un dispositivo GPS adherido al dinero y lo arrestó. Luego, el detenido afirmó a la policía que había ingerido drogas, por lo que fue trasladado al hospital por los dos agentes, indicó la policía.

Cuando Talley se preparaba para someterse a una tomografía computarizada, se quitó la ropa y se le colocó una manta encima. Fue entonces que Talley metió la mano debajo de la manta, sacó una pistola y disparó contra ambos policías, alegó la fiscalía.

Talley luego huyó por una ventana. Una foto de vigilancia obtenida por el diario Chicago Sun-Times parecía mostrarlo corriendo desnudo, con electrodos en el pecho. Finalmente fue arrestado de nuevo y se le encontró una pistola de 10 mm que coincidía con los casquillos hallados en la habitación del hospital, según los fiscales. Snelling indicó que los investigadores lograron recuperar tres armas.

Los fiscales no detallaron cómo Talley consiguió el arma, pero los cargos presentados el lunes en una corte federal en Indiana indican que fue comprada ilegalmente mediante un comprador testaferro y no fue tomada de los agentes.

El hospital informó por Facebook que el sospechoso fue "revisado con detector manual al llegar" en busca de cualquier arma, siguiendo el protocolo, y que estuvo escoltado por las autoridades en todo momento.

En la corte, abogados de la oficina del Defensor Público del condado Cook dijeron que necesitaban más tiempo para hablar con Talley, quien permanecerá bajo custodia. También dijeron que solicitarán una evaluación de salud mental. La próxima audiencia de Talley fue programada para el 30 de abril.

Los abogados que salían de la audiencia no hicieron comentarios a los reporteros. La audiencia estuvo repleta de agentes, concejales, la contralora de Illinois Susana Mendoza y el jefe del sindicato de la policía de Chicago. Él dijo que el segundo agente, cuya identidad no ha sido dada a conocer, permanece en estado crítico.

"Está muy mal", dijo John Catanzara, presidente del sindicato Fraternal Order of Police Lodge 7. "Es extremadamente grave".

Según los registros del Departamento de Correcciones de Illinois, el historial delictivo de Talley incluye condenas por agresión agravada contra un agente del orden y por ayudar, instigar, poseer o vender un vehículo motorizado robado en 2023, así como condenas previas por robo y por delitos relacionados con armas de fuego.

La denuncia penal federal presentada el lunes alega que el arma que se sospecha fue utilizada en los tiroteos fue comprada por una mujer a un distribuidor de armas con licencia en 2024 en Merrillville, Indiana, a unos 64 kilómetros (40 millas) al sureste de Chicago.

Investigadores de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) y del Departamento de Policía de Chicago la entrevistaron el sábado en el suburbio de Chicago de Harvey, Illinois.

Una declaración jurada de un agente de la ATF detalló que la mujer admitió haber mentido sobre su adicción al fentanilo cuando afirmó que no era adicta a ninguna sustancia controlada, y haber proporcionado una dirección falsa en el formulario, ambas cosas que la habrían descalificado para comprar el arma.

La declaración jurada indicó que ella dijo a los investigadores que la compró para su novio de entonces, identificado en la denuncia únicamente como Individuo A, un delincuente convicto que no podía comprar ni poseer armas de fuego legalmente. Fue acusada de hacer una declaración falsa sustancial en la adquisición de un arma de fuego .

"Aunque esto no trae consuelo a esta tragedia, sí representa el primer paso hacia la rendición de cuentas", señaló el comunicado de Snelling al elogiar la investigación.

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Karnowski reportó desde Minneapolis.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.