Polonia acusa a exfuncionario de registro civil de proporcionar identidades falsas a espías rusos

El hombre, empleado del ayuntamiento, habría proporcionado información a Rusia desde 2017.

Por AP

Octubre 09, 2025 07:32 p.m.
VARSOVIA (AP) — Un hombre que trabajaba para el ayuntamiento de Varsovia en su registro de nacimientos, matrimonios y defunciones fue acusado de espionaje por supuestamente proporcionar a Rusia identidades falsas que sus espías podrían usar, informaron las autoridades polacas el jueves.

El hombre, identificado sólo como Tomasz L. en apego a las leyes de privacidad polacas, fue acusado de cargos de espionaje y abuso de poder, escribió la Agencia de Seguridad Interna de Polonia en un comunicado el jueves.

Las autoridades alegan que el hombre proporcionó inteligencia a Rusia desde 2017 hasta 2022, cuando trabajaba en los archivos del registro civil del municipio de Varsovia.

Se cree que el hombre copió registros civiles de ciudadanos polacos y extranjeros, permitiendo a los servicios de inteligencia rusos crear documentos de identidad falsos para sus agentes en el extranjero, según los fiscales polacos.

Tomasz L. fue detenido por las autoridades polacas en marzo de 2022. Según el periódico polaco Rzeczpospolita, su arresto proporcionó a las autoridades información que contribuyó a la expulsión de diplomáticos rusos en el mismo mes.

Las autoridades polacas han acusado a docenas de individuos de espionaje o sabotaje en nombre de Moscú desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Polonia acusa a exfuncionario de registro civil de proporcionar identidades falsas a espías rusos
