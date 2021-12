Por broma, empresa de alfajores pide disculpas e indemniza a usuarios

Una broma por el Día de los Inocentes le costó caro a la empresa Havanna, la marca tradicional de alfajores en Argentina, que además de disculparse deberá enviar a sus seguidores un número no determinado de cajas con sus productos.

Por la mañana, Havanna publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que decía: "¡Para los que lo pidieron! Si en tu trabajo no recibiste caja navideña, déjanos tu CUIL (Código Único de Identificación Laboral) y te mandamos una Caja Havanna".

La respuesta fue masiva. Cientos de argentinos enviaron inmediatamente sus CUIL en mensajes públicos o directos a la empresa.

Sin embargo, a las 12:21, Havanna posteó otro tuit, revelando que la oferta no era sino una broma por el Día de los Inocentes. "¡Feliz Día de los inocentes! Ahora en serio. Entre los copados que participaron, ¡vamos a sortear 5 cajas!".

La broma no fue bien recibida entre los usuarios. La mayoría reclamaron por la broma, pero algunos fueron más allá, como el sitio Derecho en Zapatillas, que se dedica a asesorar a la gente con respecto a temas legales. "Promociones son vinculantes.

A quien les deje el CUIL deben enviarle oferta publicada (ley 2440)", tuiteó, en alusión a la ley conocida como "de Defensa del Consumidor".

Otros cuestionaron incluso que se pidiera el CUIL de la gente a través de una red social.

Havanna se convirtió en tendencia en la red. Finalmente, la empresa tuvo que salir a pedir perdón en un comunicado publicado también en Twitter. "En primer lugar, queremos pedir perdón -sin atenuantes- a todos nuestros seguidores y consumidores por un sorteo que estuvo mal planteado. No hay otra excusa ni explicación".

Y ante la amenaza de demandas, informó que "a todos aquellos que hayan enviado su CUIL tal como decía el tweet, tanto de manera pública como privada antes de nuestro aviso de que se trataba de un posteo sobre el Día de los Inocentes, es decir, entre las 9:54 y las 12:21, les enviaremos una caja con productos Havanna". Y reiteró sus "sinceras disculpas".

Se desconoce cuántas personas se verán beneficiadas por el envío.