Por dejarlo en la friendzone, hombre demanda por 3 mdd a una mujer

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- El caso de un hombre de Singapur ha desatado polémica, luego de que él hombre demandara a una mujer por 3 millones de dólares singapurenses (2.3 millones de dólares) por que le dijo que solo lo veía como como un amigo, dejándolo en la "friendzone", alegando que le causó un trauma emocional.

Inicialmente, el hombre habría presentado una demanda contra Nora Tna Shu Mei, por 22 mil dólares singapurenses (16 mil 620 dólares estadounidenses) por daños y perjuicios, según un documento de la cadena CNA.

El hombre identificado como Kawshigan presentó un segundo caso ante un tribunal en el que alegaba que la mujer incumplió un acuerdo para mejorar su relación, el cual fue desestimado por ser presentado "sin fundamentos".

De acuerdo con el diario americano The Guardian, Kawshigan aseguró que la demanda cubriría la perdida de ganancias e inversiones como programas de rehabilitación y terapias.

La sentencia, publicada en enero, encontró que sus afirmaciones eran un abuso de proceso y dijo que Kawshigan tenía un "motivo oculto de vejar u oprimir al acusado".

Del cortejo al acoso

La relación entre ambos surgió desde 2016, sin embargo, los problemas comenzaron a surgir en 2020 cuando se "desalinearon" sobre cómo veían su relación. "Si bien la acusada solo consideraba a la demandante como una 'amiga', mientras que el demandante la consideraba su 'amiga más cercana'", dicen los documentos judiciales.

No obstante, al querer discutir el tema, Nora Tan Shu Mei, quiso reducir sus interacciones, lo que provocó el disgusto de Kawshigan.

Por lo que la mujer insistió en poner límites y disminuir la frecuencia de sus encuentros, así como a instar a su amigo a ser más "autosuficiente". No conforme Kawshigan la invitó a participar en sesiones terapéuticas, a las que ella accedió durante 18 meses después de que Kawshigan la amenazara con ejercer acciones legales en su contra.

Para abril de 2022 la mujer ceso todo contacto con Kawshigan e inició los procedimientos legales en su contra acusándolo de acoso. La audiencia está prevista para este mes.